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Перші хвилини після удару по поліклініці у Харкові показали копи (відео)

Події 20:38   10.10.2026
Оксана Якушко
Перші хвилини після удару по поліклініці у Харкові показали копи (відео)

Під ударом російської ракети «бандероль» був лікувальний заклад у Слобідському районі.

«Спільно з іншими службами ми надавали допомогу пораненим, евакуювали людей, гасили осередки загоряння за допомогою вогнегасників і забезпечували безперешкодний проїзд спеціальної техніки», – розповіли у патрульній поліції Харківської області.

Як раніше повідомляла МГ «Об’єктив», близько 12:25 у Харкові пролунали вибухи — російські дрони вдарили спочатку по Холодногірському, а потім Слобідському району. У Слобідському районі удару завдали по медичній установі. В результаті атаки три жінки отримали поранення, ще одна – гостру реакцію на стрес. Окрім цивільних травми отримав рятувальник ДСНС. Як стало відомо, росіяни вдарили “бандероллю”.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2026 в 20:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ударом російської ракети «бандероль» був лікувальний заклад у Слобідському районі.".