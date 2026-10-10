Перші хвилини після удару по поліклініці у Харкові показали копи (відео)

Під ударом російської ракети «бандероль» був лікувальний заклад у Слобідському районі.

«Спільно з іншими службами ми надавали допомогу пораненим, евакуювали людей, гасили осередки загоряння за допомогою вогнегасників і забезпечували безперешкодний проїзд спеціальної техніки», – розповіли у патрульній поліції Харківської області.

Як раніше повідомляла МГ «Об’єктив», близько 12:25 у Харкові пролунали вибухи — російські дрони вдарили спочатку по Холодногірському, а потім Слобідському району. У Слобідському районі удару завдали по медичній установі. В результаті атаки три жінки отримали поранення, ще одна – гостру реакцію на стрес. Окрім цивільних травми отримав рятувальник ДСНС. Як стало відомо, росіяни вдарили “бандероллю”.

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