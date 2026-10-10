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Удар по поліклініці в Харкові: постраждали чотири жінки

Події 15:50   10.10.2026
Оксана Якушко
Удар по поліклініці в Харкові: постраждали чотири жінки

Вдень 10 жовтня росіяни завдали ударів по Слобідському та Холодногірському районам міста, повідомляє Нацполіція.

Внаслідок влучання у Слобідському районі пораненні три жінки – 42, 53 і 63 років. Ще одна 32-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок удару пошкоджена будівля медичного закладу, зайнялась пожежа.

Як раніше повідомляла МГ «Об’єктив», близько 12:25 у Харкові пролунали вибухи — російські дрони вдарили спочатку по Холодногірському, а потім Слобідському району. У Слобідському районі удару завдали по медичній установі. Окрім цивільних травм отримав рятувальник ДСНС.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2026 в 15:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 10 жовтня росіяни завдали ударів по Слобідському та Холодногірському районам міста, повідомляє Нацполіція.".