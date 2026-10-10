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Росіяни розбили цвинтар і поранили шестеро людей за добу на Харківщині

Події 09:13   10.10.2026
Оксана Якушко
Росіяни розбили цвинтар і поранили шестеро людей за добу на Харківщині

Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей і дев’ять населених пунктів, повідомляють у ХОВА.

У с. Подвірки Солоницівської громади зазнали травм жінки 41, 54 і 65 років, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка;

у м. Лозова поранено 50-річного чоловіка;

у с. Юрченкове Вовчанської громади зазнав поранень 75-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою між с. Лобанівка та с. Цупівка Дергачівської громади загинув 65-річний чоловік.

Росіяни застосували 4 ракети, 9 КАБів і 109 БпЛА.

У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Зелений Гай), 2 будівлі (сел. Великий Бурлук).

В Ізюмі пошкоджений приватний будинок.

У Харківському районі пошкоджені багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, СТО, автомобіль (с. Подвірки), кладовище (сел. Пісочин), приватний будинок (м. Дергачі).

У Чугуївському районі пошкоджено будівлю ферми, 5 господарчих споруд, сільськогосподарську техніку, загинуло 7 корів (с. Мартове).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2026 в 09:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей і дев’ять населених пунктів, повідомляють у ХОВА.".