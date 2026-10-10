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Сьогодні 10 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Внаслідок вибуху невідомого пристрою між с. Лобанівка та с. Цупівка Дергачівської громади загинув 65-річний чоловік.

У с. Подвірки Солоницівської громади зазнали травм жінки 41, 54 і 65 років, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка;

Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей і дев’ять населених пунктів, повідомляють у ХОВА.

Якщо вам цікава новина: «Росіяни розбили цвинтар і поранили шестеро людей за добу на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2026 в 09:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей і дев’ять населених пунктів, повідомляють у ХОВА.".