Росіяни розбили цвинтар і поранили шестеро людей за добу на Харківщині
Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей і дев’ять населених пунктів, повідомляють у ХОВА.
У с. Подвірки Солоницівської громади зазнали травм жінки 41, 54 і 65 років, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка;
у м. Лозова поранено 50-річного чоловіка;
у с. Юрченкове Вовчанської громади зазнав поранень 75-річний чоловік.
Внаслідок вибуху невідомого пристрою між с. Лобанівка та с. Цупівка Дергачівської громади загинув 65-річний чоловік.
Росіяни застосували 4 ракети, 9 КАБів і 109 БпЛА.
У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Зелений Гай), 2 будівлі (сел. Великий Бурлук).
В Ізюмі пошкоджений приватний будинок.
У Харківському районі пошкоджені багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, СТО, автомобіль (с. Подвірки), кладовище (сел. Пісочин), приватний будинок (м. Дергачі).
У Чугуївському районі пошкоджено будівлю ферми, 5 господарчих споруд, сільськогосподарську техніку, загинуло 7 корів (с. Мартове).