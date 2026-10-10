Россияне атаковали кладбище и ранили шесть человек за сутки на Харьковщине

В результате обстрелов пострадали шесть человек и девять населенных пунктов, сообщают в ХОВА.

В с. Подворья Солоницевской громады получили травмы женщины 41, 54 и 65 лет, острая реакция на стресс у 71-летней женщины;

в г. Лозовая ранен 50-летний мужчина;

в с. Юрченко Волчанской громады получил ранения 75-летний мужчина.

В результате взрыва неизвестного устройства между с. Лобановка и с. Цуповка Дергачевской громады погиб 65-летний мужчина.

Россияне применили 4 ракеты, 9 КАБов и 109 БпЛА.

В Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Зеленый Гай), 2 здания (сел. Великий Бурлук).

В Изюме поврежден частный дом.

В Харьковском районе повреждены многоквартирный дом, гражданское предприятие, СТО, автомобиль (с. Подворки), кладбище (поселок Песочин), частный дом (г. Дергачи).

В Чугуевском районе повреждено здание фермы, 5 хозяйственных построек, сельскохозяйственная техника, погибли 7 коров (с. Мартовая).