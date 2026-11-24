15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил житель города Должанск (ранее Свердловск) Луганской области. Следствие доказало, что он служил в армии РФ и воевал на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, весной 2022-го фигурант переехал на постоянное проживание в Москву. Потом мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и был зачислен в должность стрелка (в/ч 95410).

«После прохождения базовой военной подготовки в учебном центре «Авангард» в Московской области его направили в Украину. В течение 2023-2024 годов предатель в составе российских войск воевал на временно оккупированной территории Луганской области. Потом его перекинули на Харьковщину — в составе отряда «Шторм» вс рф он участвовал в боевых действиях на Купянском направлении», — рассказали правоохранители.

В мае этого года в лесополосе вблизи села Терновая Харьковского района мужчину взяли в плен воины ВСУ. Ему сообщили о подозрении.

В суде, говорят в прокуратуре, мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил, что вступил в ряды армии РФ и пошел воевать против собственного государства ради заработка.

31-летнегл фигуранта признали виновным в государственной измене. Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, апелляционный суд подтвердил приговор 81-летнему харьковчанину, обвиняемому в корректировке российских ударов по Харькову. Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина использовал свой возраст в качестве прикрытия, чтобы объезжать город и следить за украинскими военными.