15 років тюрми з конфіскацією майна отримав мешканець міста Довжанськ (раніше — Свердловськ) Луганської області. Слідство довело, що він служив в армії РФ та воював на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, навесні 2022 року фігурант переїхав на постійне проживання до Москви. Згодом чоловік уклав контракт із Міністерством оборони РФ та був зарахований на посаду стрільця (в/ч 95410).

«Після проходження базової військової підготовки у навчальному центрі «Авангард» у Московській області його направили до України. Протягом 2023–2024 років зрадник у складі російських військ воював на тимчасово окупованій території Луганської області. Згодом його перекинули на Харківщину — у складі загону «Шторм» зс рф він брав участь у бойових діях на Куп’янському напрямку», – розповіли правоохоронці.

У травні цьогоріч у лісосмузі поблизу села Тернова Харківського району чоловіка взяли в полон воїни ЗСУ. Йому повідомили про підозру.

У суді, кажуть в прокуратурі, чоловік повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Він пояснив, що вступив до лав російської армії та пішов воювати проти власної держави заради заробітку.

31-річного фігуранта визнали винним у державній зраді. Йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, апеляційний суд підтвердив вирок 81-річному харків’янину, якого звинувачували у коригуванні російських ударів по Харкову. Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік використовував свій вік як прикриття, щоб об’їжджати місто та стежити за українськими військовими.