У Харківській облпрокуратурі повідомили, що передали суд справу щодо харківського юриста. За версією правоохоронців, він вимагав від іноземця гроші за оформлення необхідних документів.

У серпні 2026 року до обвинуваченого за консультацією звернувся житель Азербайджану. За даними слідства, йому потрібно було оформити документи для продовження терміну перебування в Україні та оформлення тимчасового проживання.

Однак обвинувачений почав переконувати чоловіка, що легально оформити такі довідки йому не вдасться. Натомість він пообіцяв вплинути на посадових осіб одного з районних відділів ГУ ДМС України в Харківській області, щоб іноземець уникнув примусової депортації. Але свої послуги оцінив у 500 доларів, ще 3000 тисячі – запросив за офіційне працевлаштування.

«Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова затвердив та направив до суду стосовно 52-річного чоловіка обвинувальний акт за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», – додали у прокуратурі.

Справу розглядатимуть у Новобаварському суді Харкова. Обвинуваченому загрожує вісім років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у вересні МГ «Об’єктив» передавала, що правоохоронці вручили підозру юристу в Харкові, який, за даними слідства, вимагав за посвідчення на тимчасове проживання для іноземця. Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, 52-річний чоловік надавав юридичні послуги у Харкові. У серпні до нього звернулися за консультацією щодо легального продовження перебування в Україні громадянина Азербайджану. Під час розмови юрист заявив, що може вплинути на чиновників одного з районних відділів ГУ ДМС України в Харківській області, щоб іноземець отримав посвідчення на тимчасове проживання та уникнув примусової депортації. Водночас чоловік почав вимагати гроші, запевняючи, що без його посередництва питання нібито вирішити неможливо. При цьому він наголошував, що в разі відмови від передачі коштів іноземцю можуть оформити примусову депортацію із забороною в’їзду в Україну строком до пʼяти років. Потім сума та схема передачі коштів змінювалися, встановили у прокуратурі. Під час однієї із зустрічей у вересні юрист спочатку назвав суму 200 доларів. Згодом він повідомив, що доведеться заплатити вже 500 доларів за вплив на урядовців ДМС. 16 вересня фігурант знову вимагав передати 500 доларів як першу частину неправомірної вигоди. Після цього він одержав від заявника зазначену суму. Тоді його й затримали правоохоронці.