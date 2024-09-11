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Змін на фронті немає: в ISW не підтверджують успіх РФ на Харківщині

Україна 07:47   11.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Змін на фронті немає: в ISW не підтверджують успіх РФ на Харківщині Фото: ОТУВ “Харків”

Війська РФ знову намагалися наступати на Харківському та Куп’янському напрямках. Однак, 10 вересня в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що ситуація на фронті залишилася без змін.

Російські війська продовжували атакувати на північ від Харкова біля Глибокого і на північний схід від Харкова біля Вовчанська 9 і 10 вересня … але не зробили жодних підтверджених успіхів, – уточнили в ISW.

Бої тривали і на Куп’янському напрямі. І хоча російські джерела стверджували, що їхнім військовим вдалося просунутися біля Сіньківки, в Інституті вивчення війни спростували ці заяви. Уточнивши, що на даний момент не знайшли підтверджень, що окупанти нібито захопили території на північний схід від Куп’янська.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 07:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ знову намагалися наступати на Харківському та Куп’янському напрямках. Однак, 10 вересня в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що ситуація на фронті залишилася без змін.".