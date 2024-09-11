Змін на фронті немає: в ISW не підтверджують успіх РФ на Харківщині

Війська РФ знову намагалися наступати на Харківському та Куп’янському напрямках. Однак, 10 вересня в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що ситуація на фронті залишилася без змін.

“Російські війська продовжували атакувати на північ від Харкова біля Глибокого і на північний схід від Харкова біля Вовчанська 9 і 10 вересня … але не зробили жодних підтверджених успіхів“, – уточнили в ISW.

Бої тривали і на Куп’янському напрямі. І хоча російські джерела стверджували, що їхнім військовим вдалося просунутися біля Сіньківки, в Інституті вивчення війни спростували ці заяви. Уточнивши, що на даний момент не знайшли підтверджень, що окупанти нібито захопили території на північний схід від Куп’янська.