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В Курській області ЗС РФ почали штурмувати з бронетехнікою – DeepState

Події 07:35   11.09.2024
Оксана Горун
В Курській області ЗС РФ почали штурмувати з бронетехнікою – DeepState Ілюстрація: DeepState

Російські сили, які майже місяць не намагалися активно боротися за власні території в Курській області, пожвавішали. Про штурми та броньовані колони протягом ночі інформував український аналітичний проєкт “DeepState”.

“Ситуація на лівому фланзі нашого угрупування на Курщині погіршилася”, – заявили аналітики після опівночі 11 вересня.

За їхніми даними, ЗС РФ “розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки”. Також удару по позиціях Сил оборони армія РФ завдала з Коренєво в бік Снагості.

Фронт у Курській області 11 вересня 2024 року
Ілюстрація: DeepState

Слідом команда “DeepState” опублікувала фото броньованої колони, яка рухалася в напрямку Снагості.

Аналітики наголосили, що “ситуація уточнюється”. Також у “DeepState” прозоро натякнули “багатьом експертам”, які розмірковують про котел у Глушківському районі, що річку Сейм не варто вважати “дружнім підрозділом”, який воює проти ЗС РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські сили, які майже місяць не намагалися активно боротися за власні території в Курській області, пожвавішали. Про штурми та броньовані колони протягом ночі інформував український аналітичний проєкт “DeepState”".