В Курській області ЗС РФ почали штурмувати з бронетехнікою – DeepState
Російські сили, які майже місяць не намагалися активно боротися за власні території в Курській області, пожвавішали. Про штурми та броньовані колони протягом ночі інформував український аналітичний проєкт “DeepState”.
“Ситуація на лівому фланзі нашого угрупування на Курщині погіршилася”, – заявили аналітики після опівночі 11 вересня.
За їхніми даними, ЗС РФ “розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки”. Також удару по позиціях Сил оборони армія РФ завдала з Коренєво в бік Снагості.
Слідом команда “DeepState” опублікувала фото броньованої колони, яка рухалася в напрямку Снагості.
Аналітики наголосили, що “ситуація уточнюється”. Також у “DeepState” прозоро натякнули “багатьом експертам”, які розмірковують про котел у Глушківському районі, що річку Сейм не варто вважати “дружнім підрозділом”, який воює проти ЗС РФ.
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- Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: ВС РФ, Курская область, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 07:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські сили, які майже місяць не намагалися активно боротися за власні території в Курській області, пожвавішали. Про штурми та броньовані колони протягом ночі інформував український аналітичний проєкт “DeepState”".