За тиждень супротивник ні на метр не просунувся під Куп’янськом – Федоренко
На Куп’янському напрямку – на відтинку, де виконує завдання батальйон ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр, – протягом останнього тижня окупанти не мали просування, розповів в етері нацмарафону командир підрозділу Юрій Федоренко.
Він уточнив, що батальйон одночасно задіяний у районах Глибокого, Вовчанська та на Куп’янщині. На півночі Харківщини, за його оцінкою, динаміка бойових дій залишається вищою за середню.
«Противник намагається штурмувати, застосовує розвідувальні, ударні, вогневі засоби, перегруповується та застосовує бронетехніку, штурмує за рахунок застосування гольфкарів та двоколісних мотоциклів. Та піше накопичення. Так чи інакше намагаються креативити, щоб отримати успіх на полі бою… На цих відтинках противник успіху немає і зазнає втрат», — розповів Федоренко.
На Куп’янщині, продовжив він, ситуація є досить складною. Там ворог застосовує численний ресурс – як особовий склад, так і техніку.
«За попередній період, і по карті DeepState це можна подивитися, противник мав не суттєвий, але все-таки тактичний успіх на полі бою. Останній період, близько семи днів, противник буксує, не може просунутися ні на метр. У будь-якому випадку в тій смузі, де ми безпосередньо також виконуємо бойові завдання», — уточнив Федоренко.
Комбат зазначив, що ворожа армія не полишає надій наблизитися до Харкова, аби тероризувати його населення ствольною артилерією, а у Вовчанську – далі просуватися в житловій забудові та повністю окупувати місто, аби звідти рухатися і бік Куп’янська.
“Ні на відтинку Глибокого, ні на відтинку Вовчанська у найближчій перспективі для противника успіх не є можливим. Сили оборони його бачать і нищать дуже суттєво. Що стосується Куп’янська, потрібен час, щоб в динаміці повною мірою зупинити ворога”, – додав Федоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, Харків, Юрий Федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 19:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку – на відтинку, де виконує завдання батальйон ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр, – протягом останнього тижня окупанти не мали просування, розповів в етері нацмарафону командир підрозділу Юрій Федоренко".