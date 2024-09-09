Бутусов: біля Піщаного ситуація критична, від Липців відкинула ворога «Хартія»

Критичною назвав ситуацію поблизу села Піщане Куп’янського району Харківської області український військкор, редактор «Цензор. НЕТ» Юрій Бутусов.

Він пояснив, що російські війська на цій ділянці хочуть зайти до Колісниківки, що на захід від Піщаного, щоб вийти до берега Оскільського водосховища. Бутусов зазначив, що від передових позицій ворога до Колісниківки – 4 кілометри.

«Це така дуже важлива зараз гаряча точка. У районі Піщаного – найкритичніша обстановка на так званому Оскільському рубежі. Росіяни на цьому напрямку вже давно захопили панівні висоти, зараз там наші позиції дуже сильно спускаються до води. Ситуація, на жаль, в районі Піщаного дуже критична склалась… Якщо ворог вийде на Колісниківку, то за півтора кілометра вже Оскіл, і після того вони почнуть з флангів розширювати прорив вздовж Осколу. Мета стратегічно-оперативна ворога на цьому напрямку, звичайно, захопити повністю Оскільський рубіж і усі населені пункти за Осколом, які зараз ми захищаємо… Дуже важка обстановка, ідуть бої, дуже важкі, але тим не менше ворог просувається, вона потребує максимальної уваги», – наголосив Бутусов.

Що стосується обстановки під Харковом, то, за словами військкора, окупантам з одного боку вдалося «взяти сіру зону», а з іншого – внаслідок контратаки захисники з бригади «Хартія» відкинули супротивника від Липців.

«Від Липців уже на кілька кілометрів противник відкинутий, ситуація там покращилась. Це ключовий з оперативної точки зору населений пункт під Харковом, але тут ворогу просунутися не вдалось, його поступово-поступово відкидають», — додав Бутусов.