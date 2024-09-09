У Песчаного ситуация критическая, от Липцев отбросила врага «Хартия» — Бутусов

Критической назвал ситуацию вблизи села Песчаное Купянского района Харьковской области украинский военкор, редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов.

Он пояснил, что российские войска на этом участке хотят зайти в Колесниковку к западу от Песчаного, чтобы выйти к берегу Оскольского водохранилища. Бутусов отметил, что от передовых позиций врага до Колесниковки — 4 километра.

«Это такая очень важная сейчас горячая точка. В районе Песчаного — самая критическая обстановка на так называемом Оскольском рубеже. Россияне на этом направлении уже давно захватили господствующие высоты, сейчас там наши позиции очень сильно спускаются к воде. Ситуация, к сожалению, в районе Песчаного очень критическая сложилась… Если враг выйдет на Колесниковку, то через полтора километра уже Оскол, и после этого они начнут с флангов расширять прорыв вдоль Оскола. Цель стратегически-оперативная врага на этом направлении, конечно, захватить полностью Оскольский рубеж и все населенные пункты за Осколом, которые сейчас мы защищаем… Очень тяжелая обстановка, идут бои, очень тяжелые, тем не менее враг продвигается, она требует максимального внимания», — подчеркнул Бутусов.

Что касается обстановки под Харьковом, то, по словам военкора, оккупантам с одной стороны удалось «взять серую зону», а с другой — в результате контратаки защитники из бригады «Хартия» отбросили противника от Липцев.

«От Липцев на уже несколько километров противник отброшен, ситуация в этом районе улучшилась. Это ключевой с оперативной точки зрения населенный пункт под Харьковом, но здесь врагу продвинуться не удалось, его постепенно-постепенно отбрасывают», — добавил Бутусов.