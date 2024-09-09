Оккупирована ли Синьковка: глава Харьковской ОВА прокомментировал данные ISW
Информацию американского Института изучения войны (ISW) о захвате военными РФ села Синьковка Купянского района начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов не подтверждает.
Он сказал изданию «Суспільне Харків», что Синьковка остается «серой зоной» и ситуация там примерно такая же, как была полгода назад.
«Есть изменчивая ситуация, когда заходит российская техника. Там нет в Синьковке ни наших позиций, ни позиций войск РФ. Туда заходит враг, после того его уничтожают и все. Синьковка — это фактически «серая зона», на территории которой ведутся активные боевые действия», — отметил Синегубов.
По его словам, ситуация на Купянском направлении в целом крайне тяжелая.
«Враг выбрал это направление как приоритетное. Там большое количество боевых столкновений, от 10 до 20 ежесуточно, и сейчас там идут бои», — сказал начальник ХОВА.
Также он прокомментировал продвижение россиян в сторону села Кругляковка Купянского района и возможности гражданских выехать с левого берега.
«Там сохраняются логистические маршруты для эвакуации, при необходимости мы обеспечиваем там эвакуационные мероприятия по всем абсолютно населенным пунктам, которые находятся под контролем ВСУ», — добавил Синегубов.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: isw, Олег Синегубов, синьковка;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию американского Института изучения войны (ISW) о захвате военными РФ села Синьковка Купянского района начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов не подтверждает.".