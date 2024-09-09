Оккупирована ли Синьковка: глава Харьковской ОВА прокомментировал данные ISW

Информацию американского Института изучения войны (ISW) о захвате военными РФ села Синьковка Купянского района начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов не подтверждает.

Он сказал изданию «Суспільне Харків», что Синьковка остается «серой зоной» и ситуация там примерно такая же, как была полгода назад.

«Есть изменчивая ситуация, когда заходит российская техника. Там нет в Синьковке ни наших позиций, ни позиций войск РФ. Туда заходит враг, после того его уничтожают и все. Синьковка — это фактически «серая зона», на территории которой ведутся активные боевые действия», — отметил Синегубов.

По его словам, ситуация на Купянском направлении в целом крайне тяжелая.

«Враг выбрал это направление как приоритетное. Там большое количество боевых столкновений, от 10 до 20 ежесуточно, и сейчас там идут бои», — сказал начальник ХОВА.

Также он прокомментировал продвижение россиян в сторону села Кругляковка Купянского района и возможности гражданских выехать с левого берега.

«Там сохраняются логистические маршруты для эвакуации, при необходимости мы обеспечиваем там эвакуационные мероприятия по всем абсолютно населенным пунктам, которые находятся под контролем ВСУ», — добавил Синегубов.