Чи захопили росіяни Синьківку: голова Харківської ОВА прокоментував дані ISW
Інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо захоплення військовими РФ села Синьківка Куп’янського району начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов не підтверджує.
Він сказав виданню «Суспільне Харків», що Синьківка залишається «сірою зоною» і ситуація там приблизно така сама, як була пів року тому.
«Є мінлива ситуація, коли заходить російська техніка. Там немає в Синьківці ані наших позицій, ані позицій військ РФ. Туди заходить ворог, після того його знищують і все. Синьківка — це фактично “сіра зона”, на території якої ведуться активні бойові дії», – зазначив Синєгубов.
За його словами, ситуація на Куп’янському напрямку загалом є вкрай важкою.
«Ворог обрав цей напрямок як пріоритетний. Там велика кількість бойових зіткнень, від 10 до 20 цілодобово, і зараз там ідуть бої», — сказав начальник ХОВА.
Також він прокоментував просування росіян у бік села Кругляківка Куп’янського району та можливості цивільних виїхати з лівого берега.
“Там зберігаються логістичні маршрути для евакуації, за потреби ми забезпечуємо там евакуаційні заходи по всіх абсолютно населених пунктах, які перебувають під контролем ЗСУ”, – додав Синєгубов.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: isw, Олег Синегубов, синьковка;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 20:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо захоплення військовими РФ села Синьківка Куп’янського району начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов не підтверджує.".