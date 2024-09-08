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ISW заявив, що війська РФ захопили Синьківку на Харківщині

Події 07:53   08.09.2024
Оксана Горун
ISW заявив, що війська РФ захопили Синьківку на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 7 вересня повідомив, що про захоплення Синьківки ворогом свідчать геолоковані кадри. Мапа українських аналітиків проєкту “DeepState” станом на 8 вересня не підтверджує окупацію ворогом цього села.

“Геолоковані кадри, опубліковані 6 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в південну частину Синьківки (на північний схід від Куп’янська) і захопили населений пункт. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Синьківку 30 серпня. Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися на два кілометри від Піщаного (на північний захід від Сватового) у напрямку Колесниківки (одразу на захід від Піщаного) та просунулися на південний захід від Площанки (на північний захід від Кремінної), але ISW не виявив підтвердження цим заявам”, – повідомили в Інституті вивчення війни.

Читайте також: Прапор РФ встановили росіяни над селом Синьківка на Харківщині – DeepState

За даними ISW, росіяни продовжують штурмувати в районі Синьківки, Стельмахівки, Глушківки та Берестового.

На півночі від Харкова змін лінії фронту немає.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 07:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 7 вересня повідомив, що про захоплення Синьківки ворогом свідчать геолоковані кадри. Мапа українських аналітиків проєкту “DeepState” станом на 8 вересня не підтверджує окупацію ворогом цього села".