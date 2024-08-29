Прапор РФ встановили росіяни над селом Синьківка на Харківщині – DeepState

Попри це село Синьківка досі залишається під контролем Сил Оборони України, повідомив канал ґрунтовної аналітики DeepState.

«Росіянам дали терміновий наказ — показати успіхи на всіх ділянках фронту. Тому у село пробилася група противника, яку банально провтикали. Вони вивісили прапор і зняли відео даного процесу. Чи спробує ворог закріпитися — покаже час», – повідомив DeepState.