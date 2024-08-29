Прапор РФ встановили росіяни над селом Синьківка на Харківщині – DeepState
Попри це село Синьківка досі залишається під контролем Сил Оборони України, повідомив канал ґрунтовної аналітики DeepState.
«Росіянам дали терміновий наказ — показати успіхи на всіх ділянках фронту. Тому у село пробилася група противника, яку банально провтикали. Вони вивісили прапор і зняли відео даного процесу. Чи спробує ворог закріпитися — покаже час», – повідомив DeepState.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: DeepState, росіяни, синьковка, флаг РФ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 15:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри це село Синьківка досі залишається під контролем Сил Оборони України, повідомив канал ґрунтовної аналітики DeepState.".