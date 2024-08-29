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Вранці армія РФ обстріляла Куп’янськ: знову по центру – МВА

Події 09:28   29.08.2024
Оксана Горун
Вранці армія РФ обстріляла Куп’янськ: знову по центру – МВА

Ситуація у прифронтовому місті Куп’янськ на Харківщині важка, заявив в етері нацмарафону начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.

“Обстріли продовжуються, в тому числі й центральних частин населених пунктів. Сьогодні ворог завдав удару по центральній частині міста Куп’янськ. Пошкоджено медичний навчальний заклад. Дякувати, без постраждалих. Але якщо ми кажемо про ступінь руйнувань, то понад дві тисячі вікон, балконних блоків і дверей за ці два дні вже фактично знищено, не кажучи вже про будівлі. І, на жаль, є постраждалі – люди, які зазнали травм та знаходяться зараз у лікарнях”, – описав те, що відбувається, Беседін.

Він також зазначив, що напружена ситуація й на лінії фронту.

“На лінії розмежування ситуація дуже важка, ворог постійно тисне, намагається знайти слабкі місця, щоб пройти на ті визначені рубежі. Це лівий берег річки Оскіл – це три напрямки: Синьківка, Петропавлівка, Піщане. Наші Збройні сили героїчно дають відсіч, роблять усе можливе, щоб стримати ворога, й на цей час це дуже їм удається”, — сказав начальник Куп’янської МВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 09:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація у прифронтовому місті Куп’янськ на Харківщині важка, заявив в етері нацмарафону начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін".