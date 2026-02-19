“Їхня доля нам не відома” – скільки жителів залишається в Куп’янську (відео)

Евакуація з Куп’янська пожвавилася в лютому 2026 року, поділився з “Об’єктивом” начальник МВА Андрій Беседін. Він пов’язує це зі скороченням кількості окупантів, які ще переховуються у висотках у центрі міста.

За інформацією Андрія Беседіна, в Куп’янську залишається близько 30 росіян.

“Ситуація залишається вкрай складною. Ворог ще залишається в Куп’янську. Їх небагато, але вони є. Ховаються, наші Сили оборони намагаються їх знищити. Я впевнений, що невеликий проміжок часу – і повністю територія Куп’янської громади буде зачищена. Але знову ж таки: обстріли, руйнування, ворог дуже близько – і громада потерпає. Фактично на сьогодні Куп’янськ знищений, територія Куп’янської громади знищена, і там залишаються люди”, – розповів Беседін.

Скільки саме мешканців у руїнах Куп’янська, оцінюють, спираючись на дані останніх роздач гуманітарної допомоги. Вона була у травні 2025 року. З кількості людей, які були в списках тоді, віднімають евакуйованих та загиблих – і отримують приблизну оцінку тих, хто залишається.

“На сьогодні на території Куп’янської громади 985 людей обліковується. Якщо ми кажемо безпосередньо про місто Куп’янськ – це 436 людей, які обліковуються та які не виїхали. Доля цих людей, на жаль, нам невідома“, – зазначив начальник МВА.

При цьому евакуація триває. Наразі її проводять виключно військові – в моменти, коли це хоча б відносно безпечно. Місто – під постійними обстрілами та ударами КАБів, тому вибрати подібний період непросто.

“За останній місяць 74 наших куп’янчанина були евакуйовані. На сьогодні (з початку лютого – Ред.) це вже понад 40 людей. У цьому місяці краща статистика, й ми бачимо кращу динаміку евакуації. Це свідчить про те, що росіян менше стало. І нашим хлопцям більш безпечно, і є більша можливість вивозити людей”, — пояснив Беседін.

На уточнювальне питання нашої кореспондентки, чи в шоковому стані перебувають ті люди, яких зараз вивозять із Куп’янська, начальник МВА відповів: “Це, м’яко кажучи”.

У Харкові та інших населених пунктах області, за даними Беседіна, зараз мешкає 11 тисяч переселенців із цієї прифронтової громади. Для них відкрили центр підтримки та медичний центр, а також готуються запустити в роботу реабілітаційне відділення.