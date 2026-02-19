Live

“Їхня доля нам не відома” – скільки жителів залишається в Куп’янську (відео)

Оригінально 15:17   19.02.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
“Їхня доля нам не відома” – скільки жителів залишається в Куп’янську (відео)

Евакуація з Куп’янська пожвавилася в лютому 2026 року, поділився з “Об’єктивом” начальник МВА Андрій Беседін. Він пов’язує це зі скороченням кількості окупантів, які ще переховуються у висотках у центрі міста.

За інформацією Андрія Беседіна, в Куп’янську залишається близько 30 росіян.

Ситуація залишається вкрай складною. Ворог ще залишається в Куп’янську. Їх небагато, але вони є. Ховаються, наші Сили оборони намагаються їх знищити. Я впевнений, що невеликий проміжок часу – і повністю територія Куп’янської громади буде зачищена. Але знову ж таки: обстріли, руйнування, ворог дуже близько – і громада потерпає. Фактично на сьогодні Куп’янськ знищений, територія Куп’янської громади знищена, і там залишаються люди”, – розповів Беседін.

Скільки саме мешканців у руїнах Куп’янська, оцінюють, спираючись на дані останніх роздач гуманітарної допомоги. Вона була у травні 2025 року. З кількості людей, які були в списках тоді, віднімають евакуйованих та загиблих – і отримують приблизну оцінку тих, хто залишається.

“На сьогодні на території Куп’янської громади 985 людей обліковується. Якщо ми кажемо безпосередньо про місто Куп’янськ – це 436 людей, які обліковуються та які не виїхали. Доля цих людей, на жаль, нам невідома“, – зазначив начальник МВА.

При цьому евакуація триває. Наразі її проводять виключно військові – в моменти, коли це хоча б відносно безпечно. Місто – під постійними обстрілами та ударами КАБів, тому вибрати подібний період непросто.

Читайте також: Чи виїжджають мешканці Харкова, що з опаленням, електрикою: дані Терехова

За останній місяць 74 наших куп’янчанина були евакуйовані. На сьогодні (з початку лютого – Ред.) це вже понад 40 людей. У цьому місяці краща статистика, й ми бачимо кращу динаміку евакуації. Це свідчить про те, що росіян менше стало. І нашим хлопцям більш безпечно, і є більша можливість вивозити людей”, — пояснив Беседін.

На уточнювальне питання нашої кореспондентки, чи в шоковому стані перебувають ті люди, яких зараз вивозять із Куп’янська, начальник МВА відповів: “Це, м’яко кажучи”.

У Харкові та інших населених пунктах області, за даними Беседіна, зараз мешкає 11 тисяч переселенців із цієї прифронтової громади. Для них відкрили центр підтримки та медичний центр, а також готуються запустити в роботу реабілітаційне відділення.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно
Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно
19.02.2026, 15:14
“Я буду реагувати” – Терехов про мобілізацію в Харкові
“Я буду реагувати” – Терехов про мобілізацію в Харкові
19.02.2026, 12:38
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
19.02.2026, 12:13
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
19.02.2026, 12:15
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
19.02.2026, 10:23
Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
19.02.2026, 12:51

Новини за темою:

09.02.2026
Скількох людей вдається евакуювати за місяць з Куп’янська та околиць (відео)
01.02.2026
Місто-привид. Знищено все, що може бути знищено – Беседін про Куп’янськ
28.09.2025
Ризикують замерзнути: жителі Куп’янська будуть без тепла цієї зими – МВА
28.09.2025
Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових: як вибратися місцевим📹
23.09.2025
Беседін: вся територія Куп’янська – під контролем ЗСУ, місто зачищають від ДРГ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Їхня доля нам не відома” – скільки жителів залишається в Куп’янську (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 15:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Евакуація з Куп’янська пожвавилася в лютому 2026 року, поділився з “Об’єктивом” начальник МВА Андрій Беседін".