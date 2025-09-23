Беседін: вся територія Куп’янська – під контролем ЗСУ, місто зачищають від ДРГ

У Куп’янську продовжують проводити контрдиверсійні заходи. Українські воїни виявляють залишки російських ДРГ, які просочились у місто, зокрема, переодягаючись у цивільний одяг, розповів в етері нацмарафону начальник МВА Андрій Беседін.

«Велика кількість знищена, велика кількість взята в полон. Зараз наші спеціальні підрозділи зачищають місто, проходячи кожний будинок і підвал, щоб не залишились росіяни на території Куп’янська. Ситуація вкрай складна, але повністю контрольована нашими СОУ. Вся територія Куп’янська і Куп’янської громади – знаходиться під повним контролем СОУ, ЗСУ», – зазначив Беседін.

Він уточнив, що бої точаться поблизу міста, лінія фронту – менше 1 км від Куп’янська. Місцева влада впевнена, що ворогу не вдасться зайти у місто.

«Хоча ми бачили доповіді їхнього Генштабу, що фактично вони вже контролюють більшу половину міста і чекають найближчим часом повної окупації. Це маячня і чергова пропаганда», – підкреслив Беседін.

Евакуація триває. Наразі на правобережжі Куп’янська перебувають 702 людини, загалом на території Куп’янської громади – 1682 мешканці.

За даними Беседіна, у вересня 31 людина отримала поранення, сім жителів загинули.

«Ситуація критична через відсутність будь-якої інфраструктури. Немає ані електрики, газо-, водопостачання. Немає будь-яких соціальних послуг. Єдине де ми підтримуємо наш енергетичний фронт і водопостачання – це частина правобережної громади – у дев’ятьох населених пунктах частково є енергопостачання – це 28% і частково є водопостачання – 67%», – розповів Беседін.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»