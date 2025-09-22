Різницю між мапою боїв у Куп’янську та Сталінграді пояснили в ЗСУ (відео)

Намалювати мапу контролю ворогом окремих кварталів у Куп’янську неможливо, вважає речник ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов. Своєю думкою щодо цього він поділився в етері нацмарафону 22 вересня.

“Коли говорять про міські бої, важко визначити по карті бойових дій, яку складають за відкритими джерелами, де безпосередньо зайняті позиції. Тому що вони (мова про мапу проєкту “DeepState” – Ред.) фіксують усі ті вулиці, всі будинки, де були помічені вороги. Мапа ж не в реальному часі складається. Те, що вони залазять з півночі та лізуть до центру міста – це правда, такий у них план. Чи вдається їм там закріпитися – дай Боже, зазвичай ні. Хоча дуже намагаються та намагаються зачепитися за кожен будинок. Але тут ситуація наступна. Може бути так, що вони за один будинок зачепилися, а в кількох наступних їх немає, бо їх там або вибили, або хтось просто пробіг уперед. Тому, чесно кажучи, просто важко намалювати якусь конкретну мапу, де було б як на якихось малюнках часів Другої світової. Як Сталінград – той квартал під ними – цей квартал під нами. Трішки інакше”, – пояснив різницю Трегубов.

Відео: Національний телемарафон “Єдині новини”

Він додав, що захисникам України часом навіть складно визначити: перед ними чинний військовослужбовець ворога або дезертир, який переховується й від своїх.

“Їм кажуть: “Або ви пройдете вперед і закріпитесь, або повертаєтесь – і ми вас обнуляємо”. Тобто розстрілюють їх свої ж. Якось жити хочеться, тому вони починають придумувати що завгодно, щоб просто пролізти туди. Там уже не до якихось законів війни, не до якихось правил бою. Ні, вони просто перевдягаються в цивільне, перевдягаються в українське. Потім хтось з них там намагається за можливості втекти, хтось з них не намагається втекти, а намагаються продовжувати бій. Були кілька випадків, коли затримували людей, і самі не розуміли, хто він такий. Вже дезертир чи ще боєць російської армії. Але про всяк випадок, з юридичного погляду, для нас він ще боєць російської армії. Тому головне – вчасно здатися”, – рекомендував окупантам речник ОСУВ “Дніпро”.

Трегубов зазначив, що загалом те, що відбувається в Куп’янську, схоже на ситуацію в Покровську. Відрізняється масштаб та інтенсивність – бої за Покровськ куди активніші. При цьому тактика ворога однакова.

“Росіяни лізуть в місто малими групами, використовуючи всі доступні складки місцевості, об’єкти інфраструктури, усі можливі щілини – і намагаються закріпитися безпосередньо в самому місті, або хоча б охоплювати місто. Станом на зараз їм це не те щоб удається: вдається пролізти, не вдається закріпитися. Тому вони гинуть безпосередньо в самому місті, але ситуація для його захисників безумовно дуже важка. Тому що в обох випадках місто перебуває під постійним обстрілом, в обох випадках лізуть фактично з кількох боків і намагаються постійно одною такою “живою хвилею” пробиратися”, – описав те, що відбувається, спікер ОСУВ “Дніпро”.