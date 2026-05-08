Мережа аптек вільно продавала наркотичні препарати – її викрили у Харкові

У Харкові викрито організовану групу, яка системно продавала наркотичні препарати без рецептів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Мережа аптек у Харкові стала осередком незаконного збуту кодеїновмісних лікарських засобів.

У 2025 році керівниця фармацевтичного товариства організувала злочинну схему з метою особистого збагачення. До незаконної діяльності вона залучила головного бухгалтера та шістьох фармацевтів.

Вони реалізовували комбіновані лікарські засоби «Кодтерпін ІС», «Кодепсин» та «Кодетерп», які є кодеїновмісними препаратами і належать до наркотичних засобів і які продають лише за рецептом.

Натомість учасники групи відпускали ці препарати без рецептів лікарів, у кількостях вище норми.

Щомісячний обіг наркотичних препаратів становив від 500 тис. грн до 1 млн гривень. Отримані від незаконного продажу кошти розподіляли між учасниками.

Під час розслідування задокументували щонайменше 16 фактів незаконної реалізації кодеїновмісних лікарських засобів.

Директорці товариства та її семи підлеглим повідомили про підозру у порушенні правил відпуску наркотичних засобів.