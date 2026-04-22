Солодощі з наркотиками: скандальні кафе-шопи U420 закрили в Харкові (відео)

Масштабну спецоперацію з викриття магазинів мережі U420 на збуті наркотиків під виглядом легальних товарів провели правоохоронці у Харкові у квітні. Такі заходи відбулися по всій Україні.

Правоохоронці провели 12 обшуків у магазинах Харкова. У них продавали солодощі, електронні сигарети, біологічні добавки та напої із вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин без жодних обмежень для покупців, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

У ході обшуків вилучили:

понад 6,6 тисячі так званих “джойнтів” з речовиною рослинного походження;

понад 2,5 тисячі зіп-пакетів із гашишем;

ємності з грибами та рідинами для курильних пристроїв;

електронні сигарети, картриджі та супутню продукцію;

тисячі одиниць солодощів та напоїв із вмістом заборонених речовин;

капсули та таблетки із вмістом CBD.

Загальна вартість вилученої продукції становить понад 7,4 мільйона гривень. Крім того, поліцейські вилучили заробіток — понад 142 тисячі гривень.

Слідчі дії проводять в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) ККУ. Вилучену продукцію направили на експертні дослідження. Після отримання результатів буде вирішено питання щодо повідомлення причетним про підозру.

Нагадаємо, наприкінці березня журналісти Bihus.Info отримали результати лабораторного аналізу, які підтвердили, що мережа магазинів U420 продавала небезпечну психотропну речовину під виглядом «сувенірів». Мережа позиціонує себе як кафе-шопи для любителів легалізованого канабісу.

За даними НПУ, скориставшись пробілами у законодавстві, учасники угруповання “Хімпром” налагодили ввезення синтетичних канабіноїдів та виготовляли з них широкий асортимент продукції. Основний товар — джойнти, таблетки “Сонрелакс”, цукерки, желейні ведмедики та кальянні суміші. Київ та Дніпро стали головними виробничими майданчиками. Мережа збуту за кілька місяців зросла із 13 до 105 торгових точок по всій країні. 14 квітня правоохоронці провели масштабну спецоперацію: 281 обшук у Києві та десяти областях.