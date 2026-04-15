Наркобізнес накрили у Харкові: його «кришував» поліцейський – прокуратура

Правоохоронці викрили у Харкові діяльність організації, яка, за даними слідства, налагодила масштабний збут наркотиків і психотропних речовин.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що створили це угруповання у місті навесні 2025 року. У ДБР встановили, що організатором був кримінальний авторитет, який «призначив себе смотрящим» за одним із районів міста. До справи він залучив щонайменше дев’ятьох спільників.

Зазначається, що учасники вибудували повний цикл наркобізнесу: від закупівлі великих партій через інтернет — до фасування та продажу кінцевим споживачам. Здебільшого, злочинна організація «спеціалізувалась» на PVP.

«Організатор контролював поставки, логістику, гроші. «Ланцюг» працював без збоїв: одні замовляли та обліковували психотропи, інші отримували посилки у поштоматах і перевозили товар, а решта фасували на «дози» та збували за визначеною адресою. Окремо діяла «служба безпеки» — учасники, які охороняли точки збуту вдень і вночі та вирішували конфлікти з клієнтами», – з’ясували правоохоронці.

Ключовою фігурою прикриття став діючий оперуповноважений поліції, кажуть у прокуратурі. Він усував перешкоди, повʼязані з викриттям, та фактично гарантував безперервну роботу наркомережі.

Правоохоронці провели 25 обшуків, у тому числі і в підрозділі поліції. Вилучили наркотики, ваги, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю, а також майже пів мільйона гривень готівкою та золоті прикраси.

10 фігурантів, у тому числі копа, затримали. Їм повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також у придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин.

«Робота триває — встановлюються додаткові епізоди, канали поставки та інші можливі учасники схеми», – зазначили правоохоронці.