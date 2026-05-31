Сьогодні 31 травня 2026: яке свято та день в історії

31 травня – Трійця. В Україні відзначають День Києва та День хіміка. У цей день 1223 року відбулася перша битва руських князів з монголами на річці Калка, що завершилася розгромом руського війська. У 1859-му в Лондоні запустили годинник на вежі, яка зараз відома як Біг-Бен. У 1870-му запатентували асфальт, а в 1894-му – кукурудзяні пластівці. У 1910-му заснували Південно-Африканський Союз. У 1970-му стався Великий Перуанський землетрус. У 1946-му створили конструкторське бюро Антонова. У 1992-му харківський “Металіст” зіграв у першому в історії розіграші Кубка України з футболу. У 2024-му Україна отримала офіційний дозвіл бити американською зброєю по території РФ.

Свята та пам’ятні дати 31 травня

Сьогодні – Трійця.

В останню неділю травня в Україні відзначають День Києва та День хіміка.

У світі – Всесвітній день без тютюну та Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю.

Також сьогодні: Всесвітній день блондинок, День народження велосипедного спорту, День вебдизайнера, Всесвітній день папуг.

31 травня в історії

31 травня 1223 року русько-половецьке військо зазнало нищівної поразки від монголів під командуванням Субедея і Джебе. Докладніше.

31 травня 1859 року в Лондоні запустили годинник на вежі Вестмінстерського палацу, яка зараз називається Єлизаветинською, проте у світі відома як “Біг-Бен”. Докладніше.

31 травня 1870 року запатентували асфальт. Патент отримав професор Едвард Десемдт із компанії “American Asphalt”. Докладніше.

31 травня 1894 року американський лікар Джон Харві Келлог запатентував кукурудзяні пластівці. Докладніше.

31 травня 1910 року набрав чинності Акт про Південну Африку. Ним парламент та король Великої Британії заснували на колонізованих територіях Африки Південно-Африканський Союз. Докладніше.

31 травня 1946 року створили літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова. Докладніше.

31 травня 1970 року стався Великий Перуанський землетрус. Докладніше.

31 травня 1988 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 31 травня Всесвітнім днем ​​без тютюну.

31 травня 1992 року відбувся перший в історії України розіграш Кубка країни з футболу. У Києві зустрілися одеський “Чорноморець” та харківський “Металіст”. Виграли одесити – 1:0, забивши гол у додатковий час.

31 травня 2024 року Україна отримала офіційний дозвіл бити зброєю американського виробництва по території РФ. Докладніше.

Церковне свято 31 травня

31 травня – День святої Трійці (П’ятдесятниця). Трійця позначає триєдність Бога: Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. Свято присвячене події з Євангелія – сходженню Святого Духа на апостолів, який наділив їх особливою силою, й вони могли проповідувати Євангеліє в усьому світі та доносити звістку про Ісуса як Спасителя всього людства.

Народні прикмети

Якщо на Трійцю йде дощ, то рік буде врожайним.

Сині хмари 31 травня віщують сильний вітер.

Якщо зозуля довго співає, то прийдуть теплі та ясні дні.

Якщо горобина пізно зацвіла, то осінь буде пізньою.

Якщо листя на дубах не повністю розпустилися – це до поганого врожаю ранніх зернових.

Що не можна робити 31 травня

Не можна важко фізично працювати.

Не можна займатися рукоділлям.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна розпивати міцний алкоголь.

Не можна купатися у відкритих водоймах.