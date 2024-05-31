Сьогодні 31 травня: яке свято та день в історії

31 травня 1223 року відбулася перша битва російських князів з монголами на річці Калка, що завершилася розгромом руського війська. У 1859-му в Лондоні запустили годинник на вежі, яка зараз відома як Біг-Бен. У 1870-му запатентували асфальт, а в 1894-му – кукурудзяні пластівці. У 1910-му заснували Південно-Африканський Союз. У 1946-му створили конструкторське бюро Антонова. У 1970-му стався Великий Перуанський землетрус. У 1992-му харківський “Металіст” зіграв у першому в історії розіграші Кубка України з футболу.

Свята та пам’ятні дати 31 травня

31 травня у світі – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням та Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю.

Також відзначають: Всесвітній день білявок, Всесвітній день папуг, Європейський день сусідів (остання п’ятниця травня), День народження велосипедного спорту.

31 травня в історії

31 травня 1223 року русько-половецьке військо зазнало нищівної поразки від монголів під командуванням Субедея і Джебе. Це сталося у першій масштабній битві проти монголів – на річці Калка на території сучасної Донецької області. Детальніше.

31 травня 1859 року в Лондоні запустили годинник на вежі Вестмінстерського палацу, яка зараз називається Єлизаветинською, проте у світі відома як “Біг-Бен”. Детальніше.

31 травня 1870 року запатентували асфальт. Патент отримав професор Едвард Десемдт із компанії “American Asphalt”. Детальніше.

31 травня 1894 року американський лікар Джон Харві Келлог запатентував кукурудзяні пластівці. Детальніше.

31 травня 1910 року набрав чинності Акт про Південну Африку. Ним парламент та король Великої Британії заснували на колонізованих територіях Африки Південно-Африканський Союз. Детальніше.

31 травня 1946 року створили літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова. Детальніше.

31 травня 1970 року стався Великий Перуанський землетрус.

Він забрав життя близько 70 тисяч людей. З них підтверджена загибель 50 тисяч, ще 20 тисяч вважаються зниклими безвісти. Ще 150 тисяч отримали поранення. Досі цей землетрус вважається одним із найбільш руйнівних в історії.

Причиною таких масштабних руйнувань та смертей стали насамперед не підземні поштовхи, а лавина, яку вони спричинили. Стіна льоду відірвалася від найвищої гори Перу – Уаскаран – і з надзвичайною швидкістю накрила провінцію Юнгай. Усе, що від неї залишилося – статуя Христа на міському цвинтарі та чотири пальми.

У сусідньому населеному пункті Ранрахірка вижило лише 400 осіб, а загинуло 20 тисяч. Місцями хвиля бруду, що зійшла з гір, утворила шар 20 метрів заввишки над територією, де тільки жили люди. А лід, що зійшов з гір, надалі розтанув і утворив невеликі озера. Землетрус магнітудою 7,9 бала відчули навіть у Бразилії, а його епіцентр знаходився в Тихому океані – за 35 км від узбережжя. Самі поштовхи, що спричинили таку масштабну трагедію, тривали лише 45 секунд.

31 травня 1988 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 31 травня Всесвітнім днем ​​без тютюну.

31 травня 1992 року відбувся перший в історії України розіграш Кубка країни з футболу. У Києві зустрілися одеський “Чорноморець” та харківський “Металіст”. Виграли одесити – 1:0, забивши гол у додатковий час.

Церковне свято 31 травня

31 травня вшановують пам’ять апостола від 70 Єрма та мученика Єрмія.

Святий апостол Єрм був єпископом у Філіппополі Фракійському. Проповідуючи Євангеліє, зазнав багато скорбот від язичників, але помер мирно.

Святий мученик Єрмій постраждав за Христа у місті Комани під час гонінь за імператора Антоніна. Єрмій відмовився принести жертву язичницьким богам, як від нього вимагав правитель. І його піддали тортурам: здирали шкіру з обличчя, кинули в розпечену піч, труїли отрутою, кидали в кипляче олово, викололи очі. Проте мученик дивом залишався живим. Під час споглядання за цими тортурами й тим як мученик зносить їх багато людей повірили в Христа. Врешті правитель наказав здерти з тіла святого всю шкіру, але Єрмій і після цього залишався живим. Тоді правитель власноруч відрізав йому голову ножем. Християни таємно поховали тіло мученика Єрмія, від святих мощей якого відбувалися надалі численні зцілення.

Народні прикмети

Сині хмари 31 травня віщують сильний вітер.

Якщо зозуля довго співає, то прийдуть теплі та ясні дні.

Якщо горобина пізно зацвіла, то осінь буде пізньою.

Якщо листя на дубах не повністю розпустилися – це до поганого врожаю ранніх зернових.

Що не можна робити 31 травня

У тарілці не можна залишати недоїдки й останки їжі.

Не можна на цей день планувати важливі справи, ділові зустрічі та переговори.

Незаміжнім дівчатам не можна приміряти чужі обручки й заплітати коси.