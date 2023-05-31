Сьогодні 31 травня: яке свято та день в історії

31 травня 1223 року відбулася перша битва руських князів з монголами на річці Калка, що закінчилася розгромом руського війська. 1859-го в Лондоні запустили годинник на вежі, яка зараз відома як Біг Бен. 1946-го засновано конструкторське бюро Антонова. Також у цей день у різні роки запатентували асфальт та кукурудзяні пластівці.

Свята та пам’ятні дати 31 травня

31 травня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходять: Всесвітній День боротьби з курінням та Міжнародний День розсіяного склерозу.

У світі – Всесвітній день боротьби із соціальною нерівністю та Всесвітній день блондинок.

31 травня в історії

31 травня 1223 року русько-половецьке військо зазнало нищівної поразки від монголів під командуванням Субедея і Джебе. Це сталося у першій масштабній битві проти монголів – на річці Калка на території сучасної Донецької області.

До цієї битви Русь підійшла в ослабленому стані. Країна так і не відновилася після знищення Києва військом напівполовецького князя володимиро-суздальського Андрія Боголюбського. Країну розривала феодальна роздробленість. Навіть військо, яке вийшло битися з монголами, не було монолітним. Три головні групи у ньому очолювали три князі Мстислави: галицький Мстислав Мстиславович (на прізвисько Удатний), київський Мстислав Романович та чернігівський Мстислав Святославич.

У війну з монголами русичів затягли дуже відносні союзники половці. Їм Монгольська імперія вже завдала поразки на Кавказі та в битві на Дону. Після цього монгольська армія дійшла до Криму, а потім повернула до степу, відкинувши половців на правий берег Дніпра. Ті ж втекли на Русь і звернулися по допомогу. Воювати за половців усіх переконував галицький князь Мстислав Удатний, котрий був зятем половецького хана Котяна. І це йому вдалося – київський і чернігівський князі вирішили підтримати військову операцію. Князь суздальський із північно-східної Русі (той, де надалі буде Московія), у похід не вступив. Обіцяв надіслати на допомогу племінника, але той “запізнився” і так і не приєднався до війська.

На початку наступ на монголів здавався руському війську вдалим. Мстислав Удатний та волинці князя Данила Романовича форсували Дніпро з тисячею воїнів та розбили передовий монгольський роз’їзд. Це переконало інших князів перейти на лівий берег. Далі вони дорогою розбивали монгольські загони, не розуміючи, що їх заманюють у пастку. 31 травня 1223 року русько-половецька армія вийшла на річку Калку, де їх і чекало головне військо. Мстислав Удатний знову поліз поперед батька в пекло і форсував річку. Ні київський, ні чернігівський князі це рішення не погоджували. Першими кинулися тікати половці, які й звали русичів на допомогу. У війську розпочалася паніка, проте на допомогу підійшли чернігівці. Перше нашестя руське військо відбило, але далі почало відступати.

Тим часом воїни великого князя київського Мстислава Романовича зайняли кам’янисте місце на горі над Калкою та збудували там укріплення. Поки частина монголів гнала галичан та чернігівців, інша взяла в облогу киян. Мстислав Удатний дістався Дніпра та переправився на правий берег, прихопивши всі човни, щоб вони не дісталися монголам. Мстислав Романович та його дружина захищалися ще три дні. Тоді монголи пішли на підлість. Вони запропонували русичам здатися в обмін на помилування та грошовий викуп. Однак коли дружина вийшла з укріплень, усіх перерізали. А князів монголи поклали під дерев’яний поміст і розчавили, влаштувавши на ньому святковий бенкет.

Точних даних про втрати в битві на Калці немає. Однак лише різних руських князів монголи вбили 30, у тому числі київського Мстислава Романовича та чернігівського Мстислава Святославича.

31 травня 1859 року в Лондоні запустили годинник на вежі Вестмінстерського палацу, яка зараз називається Єлизаветинською, проте у світі відома як “Біг Бен”. Насправді Біг Бен – це найбільший свого часу дзвін Великої Британії, який розміщувався на цій вежі та важив 13,7 тонни. Саме за його назвою надалі почали називати й годинник, і вежу. Сама споруда, на якій розміщено годинник, у висоту 96 метрів (зі шпилем). Нижня частина годинника розташована на висоті 55 метрів. Годинник Біг Бена – третій за розміром у світі.

Вони мають діаметр циферблата 7 метрів. Довжина стрілок – 2,7 та 4,2 м. Довжина маятника – 4 м, вага – 300 кг, а загальна вага всього механізму – 5 тонн.

31 травня 1870 року було запатентовано асфальт. Патент отримав професор Едвард Десемдт із компанії American Asphalt. Вперше подібне покриття використовували в 1870 році для покриття вулиці Вільям-стріт у Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Після цього винахідник доопрацював свою розробку, зміцнивши структуру. Цей новий варіант асфальту вперше використали для покриття Батарейного парку на П’ятій авеню у Нью-Йорку у 1872 році.

31 травня 1894 року американський лікар Джон Харві Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.

Насправді історія їхнього рецепта дещо давніша. Пластівці, як це часто буває на кухні, стали випадковим результатом експериментів. Власники санаторію “Батл-Крік” у США готували страву з кукурудзяного борошна, але змушені були відлучитися у справах. А коли повернулися – борошно зіпсувалося. Щоб уникнути зайвих витрат, вони зробили з борошна тісто – воно очікувано згорнулося та перетворилося на грудочки та пластівці. Це економних готельєрів не зупинило – вони засмажили те, що створили, і деякі з пластівців стали повітряними та хрусткими. Таку страву згодом запропонували пацієнтам доктора Келлога, який був шанувальником вегетаріанства та здорового харчування. Сам лікар додумався додати у виріб цукор. Потім запатентував формулу. У 1906 році Келлог розпочав масове виробництво нового типу їжі та заснував власну компанію. Компанія Kellogg’s досі є лідером із виробництва пластівців.

31 травня 1910 року набрав чинності Акт про Південну Африку. Їм парламент та король Великої Британії заснували на колонізованих територіях Африки Південно-Африканський Союз. А одночасно – започаткували придушення місцевого населення, яке потім вилилося в політику апартеїду в ПАР. Акт встановлював, що виконавча влада у Південно-Африканському Союзі належить англійському королю та призначеному ним губернатору. Водночас у ПАС створювали парламент, до якого входив король Великої Британії, члени сенату та асамблеї. І тут і розпочиналася расова дискримінація. Встановлено, що членами парламенту можуть бути виключно особи європейського походження, британські піддані. А виборче право надали лише білому населенню. Винятком стала Капська провінція, де право голосу набула частина небілого населення – чоловіки, які досягли 21 року, були британськими підданими, а також відповідали критеріям освітнього та майнового становища.

31 травня 1946 року засновано літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова. На початку – в евакуації, на Новосибірському авіаційному заводі. До Києва Олег Антонов та його КБ переїхали лише влітку 1952-го. До призначення головним конструктором бюро Олег Антонов зарекомендував себе основоположником радянського планеризму.

Він створив близько 30 типів планерів. У 1943-1946 роках працював першим заступником головного конструктора КБ Яковлєва. Саме на його базі створювали КБ Антонова. Після переїзду до Києва Антонову довелося знову формувати колектив бюро. А вже наприкінці 1953-го конструктори отримали завдання створити військово-транспортний літак із двома турбогвинтовими двигунами. До роботи на початку 1954 року залучили групу випускників Харківського авіаційного інституту та інших фахівців. Вони виконали завдання, створивши Ан-8. Надалі під керівництвом Антонова було розроблено: транспортні Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-124 “Руслан”; багатоцільові Ан-2, Ан-14, Ан-28, пасажирські Ан-10 Ан-24. А також ряд планерів, БПЛА та дельтапланів.

31 травня 1988 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 31 травня Всесвітнім днем ​​без тютюну.

31 травня 1992 року відбувся перший в історії України розіграш Кубку країни з футболу.

У Києві зустрілися Одеський “Чорноморець” та харківський “Металіст”. Виграли одесити – 1:0, забивши гол у додатковий час.

Церковне свято 31 травня

31 травня християни вшановують пам’ть мученика Феодота Анкирського та з ним семи мучениць-дів: Олександри, Текуси, Клавдiї, Фаїни, Євфрасiї, Матрони i Юлiї.

Феодот був “корчмарем” – він мав свій готель, був одружений. При цьому був ревним християнином і переконував язичників переходити до християнської віри. Постраждав під час гонінь імператора Діоклетіана. Феодот давав прихисток у своєму готелі християнам, які залишилися без даху нед головою, та годував їх. А також зі своїх запасів давав у розорені церкви все необхідне для здійснення Божественної літургії. Допомагав засудженим християнам у в’язницях. Коли в Анкирі розорили та закрили християнські церкви, служби стали проводити в готелі Феодота. Він сам добре розумів, що для нього це завершиться мучеництвом, але пішов не це. У місті стратили сім святих дів, утопивши в озері. Серед яких була тітка Феодота Текуса. Вона явилася до нього уві сні та попросила дістати з води та поховати їхні тіла. Святий Феодот прийшов до озера, там явився мученик Сосандр, і за його молитвою вітер відігнав воду на інший бік. Тож Феодот і його друг Поліхроній змогли дістати та поховати тіла мучениць. Тих, хто це зробив, почали шукати. Спіймали Поліхронію, й той під тортурами видав Феодота. Його піддали тривалим катуванням, проте він не зрікся віри в Христа. Врешті правитель наказав відсікти голову мученикові.

Народні прикмети

Якщо горобина тільки зацвіла, то осінь буде пізньою.

Зозуля довго співає – до теплих і ясних днів.

Що не можна робити 31 травня

Не варто планувати важливі справи, ділові зустрічі та переговори.

Незаміжнім дівчатам не можна приміряти чужі обручки та заплітати коси.