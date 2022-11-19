Сьогодні 19 листопада: яке свято та день в історії

19 листопада – за церковним календарем пам’ять святителя Павла та семи святих дів. В Україні – День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника. 19 листопада 1997 року у космос полетів перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

Свята та пам’ятні дати 19 листопада

19 листопада в Україні – День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника.

У світі – Всесвітній день запобігання насильству над дітьми.

19 листопада в історії

19 листопада 1997 року у космос полетів перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Він став членом міжнародного екіпажу американського космічного шатлу “Колумбія”. Окрім Каденюка, учасниками цієї місії були космонавти США та Японії.

До цього польоту в космос Каденюк пройшов довгий і непростий шлях. Він – випускник Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. З 1971 року працював льотчиком-інструктором у рідному навчальному закладі. Однак його мрією був космос. Тому Каденюк намагався пробитися до еліти – загону радянських космонавтів. І це йому вдалося 1976 року. Каденюка обрали серед дев’яти із 9000 претендентів до групи багаторазової космічної системи “Буран”. Після цього майбутній український космонавт завершив Центр підготовки льотчиків-випробувачів, пройшов загальнокосмічну підготовку, був космонавтом-випробувачем системи “Буран” протягом 1977 – 1983 та 1988 – 1996 років, льотчиком-випробувачем. Каденюк літав більш ніж на 50 типах та модифікаціях літаків та провів у небі понад 2400 годин. Однак у космос із СРСР так і не дістався.

Про політ Каденюка в космос вже за часів незалежності України особисто домовився президент України Леонід Кучма із президентом США Біллом Клінтоном. Український космонавт пройшов більш ніж річну підготовку до польоту в Космічному центрі імені Ліндона Джонсонса, NASA. 30-річний тернистий шлях Каденюка до зірок увінчався успіхом 19 листопада 1997 року. У космосі він разом із екіпажем “Колумбії” пробув понад 15 діб – до 5 грудня 1997 року. Під час польоту Каденюка в космосі вперше пролунав Гімн України, із собою космонавт взяв державні прапори, Тризуб і портрети Тараса Шевченка, Сергія Корольова, Юрія Кондратюка, Миколи Холодного, а також фото Леоніда Іванова – загиблого друга Каденюка, який так і не побував у космосі. Після повернення на Землю Каденюк описав усі свої враження у книзі “Місія – Космос”.

Церковне свято 19 листопада

19 листопада – день пам’яті святителя Павла, Патріарха Константинопольського, а також семи святих дів – мучениць Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Матрони та Іулії.

Святитель Павло отримав патріаршу катедру після смерті патріарха Константинопольського Олександра (340 року). У цей час імператора Констанція – прихильника єретиків аріан – не було в Константинополі. Коли він повернувся, то скликав собор, який оголосив Павла поваленим, імператор вигнав його зі столиці. Катедру віддали аріаніну Євсевію Нікомідійському. Павло пішов у Рим, де знайшли собі притулок й інші православні єпископи, вигнані Євсевієм. Однак Євсевій займав катедру недовго – він помер. І після його смерті Павло повернувся до Константинополя. Проте імператор знову вигнав його, і святителю довелося повертатися до Риму. Але за Павла заступився римський імператор Констант – він написав своєму співправителю Констанцію лист, у якому вимагав впустити до Константинополя вигнанця. Це спрацювало – Павлу повернули патріарший престол. Але після смерті Константа під час перевороту Павла відправили на заслання до Вірменії. Там, у місті Кукуз, він прийняв мученицьку кончину. На літургію, яку звершував патріарх, увірвалися аріани та задушили його святительським омофором.

Сім дів – Олександра, Текуса, Клавдія, Фаїна, Євфрасія, Матрона та Іулія – жили у 2-й половині III століття у місті Анкірі. Вони прийняли смерть за Христа під час гонінь на християн, організованих імператором Діоклетианом. Усі святі мучениці з юних літ присвятили себе Богу, жили в постійних молитвах і постах і вже досягли старечого віку. На суді вони зізналися, що сповідували віру в Христа. Їх піддали тортурам, але діви залишилися непохитними. Тоді їх віддали на осквернення безсоромним юнакам. Свята Текуса впала до ніг юнаків, знявши покривало з голови, й показала їм своє сиве волосся. Юнаки розплакалися та відмовилися виконати наказ. Тоді правитель наказав, щоб діви взяли участь у святкуванні “обмивання ідолів”, як це робили язичницькі жриці, але святі мучениці знову відмовилися. За це їх засудили на смерть: дівам прив’язали камені на шию та втопили в озері.

Наступної ночі Текуса з’явилася уві сні своєму племіннику святому Федоту та попросила дістати тіла дів з озера і поховати по-християнськи. Святий Феодот разом зі своїм другом Поліхронією та іншими християнами прийшов до озера, там їм перед вартою, яка охороняла озеро, з’явився святий мученик Сосандр. Варта втекла, а вітер відігнав воду на другий берег озера. Християни дістали тіла святих мучениць, відвезли до церкви та поховали. За це правитель наказав хапати та нищити всіх християн без розбору. Серед тих, кого схопили, був Поліхронія – він не витримав мук і вказав на Федота. Тоді Федота схопили, мучили та стратили.

Народні прикмети

Зграї птахів у небі – до снігу.

Безвітряна погода – до швидкого похолодання.

Що не можна робити 19 листопада

Не можна ходити у брудному одязі.

Не варто вирушати у далеку дорогу.

Жінкам не можна виконувати важку фізичну роботу.