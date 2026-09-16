Без світла залишаться жителі двох районів Харкова у суботу: адреси

АТ “Харківобленерго” попередило про ремонтні роботи, які проведуть у суботу, 19 вересня. У зв’язку з цим світла не буде у частині Основ’янського та Слобідського районів.

Вимикати електрику абонентам планують з 8:30 до 19:00. Без світла залишаться мешканці таких вулиць: