Масовані удари по Ізюму та «Вівальді» від ЗСУ та Донбасі – підсумки 15 вересня

Масовані обстріли Ізюма з РСЗВ та КАБами, старт масштабної контрнаступальної операції «Вівальді» на Лиманському напрямку та нічна пожежа в історичному центрі Харкова. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 15 вересня.

Звечора місто було під ударом РСЗВ. Серед ночі та зранку прилетіли численні КАБи. Начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко повідомив про одного загиблого на 15 постраждалих внаслідок цих атак. У місті пошкоджені кілька десятків приватних будинків, а також водопровідна інфраструктура та лінії електропередачі. Протягом дня Ізюм був частково знеструмленим. Місцеві пабліки інформували про наявність проблем із мобільним зв’язком через пошкодження вежі мобільного оператора.

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Після численних повідомлень воєнних аналітиків і осінтерів ясність у ситуацію вніс командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький. Він заявив, що оборонці на півночі Донецької області проводять операцію «Вівальді». Вона триває «в режимі максимальної інформаційної тиші». Білецькій підтвердив, що українські підрозділи зачистили від осередків російської інфільтрації територію в 75 кв. км, ще десять – деокупували. Визволення села Середнє генерал назвав лише підготовчим етапом до подальших дій. Він натякнув, що у Вівальді було чотири сезони. І це – лише перший із них.

На тлі контрнаступу ЗСУ на Лиманському напрямку на сусідньому Борівському окупанти продовжують намагання пройти лінію оборони Третього армійського корпусу. Командир групи «TERRA» 3-го АК Микола Волохов відзначив: ворог більше не впирається в українські позиції, а намагається їх обходити. Утім щільна кілзона в цьому росіянам заважає. Групи швидкого реагування Сил оборони відловлюють у тилу окремі купки загарбників, що проходять.

Уночі палав будинок між мерією та Палацом праці. Він уже був значно пошкодженим внаслідок російського ракетного удару по історичному центру Харкова, що стався на початку повномасштабного вторгнення. У ДСНС відзначили: вогонь охопив 4-й і 5-й поверхи та горище. Жертв і постраждалих не було. Причину загоряння ще з’ясовують.

Пресслужба «Харківзеленбуду» повідомила про пів десятка звернень від містян. Комунальники працювали в посиленому режимі. Тим часом начальниця відділу комунікації з медіа українського гідрометцентру Наталія Птуха в етері «Суспільного» відзначила: період дощів в Україні не затягнеться. У наступні три доби прогнозують прояснення, а наприкінці тижня потепління аж до +23 – 27.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

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