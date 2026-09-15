До 21 тепла: прогноз погоди у Харкові та області на 16 вересня

У середу, 16 вересня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 11–13 градусів, вдень – 19–21, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 8–13 градусів, вдень – 16–21.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

«Із найближчого понеділка, із 21 вересня, в Україні розпочнеться похолодання. Температура повітря істотно знизиться і впродовж дня становитиме 10-17 градусів. Побільшає дощів. Через територію України проходитимуть атмосферні фронти, які принесуть помірні та сильні опади», — попередила синоптикиня Наталка Діденко, додавши, що цей прогноз ще потребує уточнення.

Нагадаємо, 15 вересня начальниця відділу комунікації з медіа українського гідрометцентру Наталія Птуха в етері «Суспільне. Студія» повідомила, що найближчими днями в Україні почне теплішати.