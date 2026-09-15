«Укрзалізниця» скасовує низку електричок з Харкова: список напрямків

Низку електричок, що поєднують Харків з Ізюмом, Лозовою, Златополем, Берестином, Огульцями та Люботином, скасовує «Укрзалізниця».

Причинами в компанії називають недопущення подальшого зростання збитковості приміських пасажирських перевезень, раціональне використання рухомого складу та оптимізацію витрат, зважаючи на ускладнення безпекової ситуації на залізниці та почастішання повітряних тривог, інформує Сахновщинська громада.

З 17 вересня припиняють курсування поїзди:

№ 6527 Харків-Пасажирський – Златопіль

№ 6403 Харків-Пасажирський – Ізюм

№ 6430 Ізюм – Харків-Пасажирський.

З 18 вересня припиняють курсувати поїзди:

№ 6678 Берестин – Харків-Пасажирський;

№ 6414 Лозова – Харків-Пасажирський;

№ 6921 Харків-Пасажирський – Огульці;

№ 6920 Огульці – Люботин;

№ 6912 Люботин – Нова Баварія;

№ 6340 Люботин – Харків-Пасажирський.

Пасажирам пропонують користуватися альтернативними автобусними маршрутами, а саме:

замість поїзда № 6527 Харків-Пасажирський – Златопіль курсує міжміський автобусний маршрут Лозова – Харків (рейси № 1949/1950, відправлення з Харкова – о 18:30);

замість поїзда № 6403 Харків-Пасажирський – Ізюм курсує автобус Харків – Ізюм (рейси № 1514/1513, відправлення з м. Харків о 06:00);

замість поїзда № 6430 Ізюм – Харків-Пасажирський можна скористатися автобусом Харків – Ізюм (рейси № 1516/1515, відправлення з м. Ізюм – о 12:15);

замість поїзда № 6678 Берестин – Харків-Пасажирський можна скористатися автобусними маршрутами до Харкова (рейси № 1460/1459 маршруту Зачепилівка-Харків, відправлення з м. Берестин о 06:55 та рейси № 1588/1587 маршруту Берестин-Харків, з м. Берестин о 06:45);

замість поїзда № 6414 Лозова – Харків-Пасажирський курсують автобуси за маршрутом Лозова-Харків (рейси № 1935ф/1936ф, відправлення з м. Лозової о 05:00 у робочі дні та рейси № 1943/1944, відправлення з м. Лозової о 07:30);

замість поїзда № 6921 Харків-Пасажирський – Огульці курсує автобус Огульці-Харків із заїздом до станції «Пирогове» (рейси № 1289/1290, відправлення з м. Харкова о 18:12);

замість поїзда № 6912 Люботин – Нова Баварія доступний автобусний маршрут № 1502 Харків – Люботин (відправлення з Люботина: у робочі дні – об 11:40, у вихідні – об 11:30);

замість поїзда № 6340 Люботин – Харків-Пасажирський курсує автобус № 1502 Харків – Люботин (відправлення з м. Люботин у робочі дні о 20:00, у вихідні – о 19:30).

Для поїзда № 6920 Огульці – Люботин альтернативне автобусне сполучення на сьогодні відсутнє.