Інфляція в Україні: де найвище зросла і які причини подорожчання товарів

Згідно із офіційною статистикою Національного банку інфляція за серпень 2026 року пришвидшилася до 8,1. Але вона різна для окремих груп товарів, нагадав МГ “Об’єктив” доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

Наприклад, інфляція щодо пального відчутно пришвидшилася до 38,7% р/р. Причиною стале різке зростання цін на бензин і дизель наприкінці липня на тлі стрибка світових цін на нафту. А от ціни на газ стабілізувалися на початку серпня завдяки тому, що надійшов дешевий імпорт.

Базова інфляція залишилася на рівні двох попередніх місяців – 8,1% р/р.

«Темпи зростання цін на оброблені харчі в серпні залишалися незмінними. З одного боку, швидко дорожчали молочні продукти, зокрема сири та кисломолочні продукти, внаслідок зростання закупівельних цін на молоко та збільшення витрат виробників через реалізацію воєнних та логістичних ризиків. Водночас ціни на вершкове масло прискорили падіння завдяки значним складським запасам, акційним пропозиціям і високим обсягам переважно недорогого імпорту. Безалкогольні напої дешевшали на тлі високої пропозиції та суттєвої конкуренції на ринку», – повідомляє Нацбанк.

Уповільнилося подорожчання овочів борщового набору завдяки новому врожаю. М’ясо дешевшало через нижчий попит і достатню пропозицію його на ринку. Але цукор дешевшав повільніше, ніж у липні, через те, що зменшилися посівні площі під цукровим буряком у цьому році.

Зростання цін на непродовольчі товари дещо пришвидшилося (до 1,1% р/р). Одяг і взуття дешевшали повільніше, ніж у попередні літні місяці. А зростання цін на послуги сповільнилося (до 13,4% р/р). Зокрема, сповільнилося подорожчання послуг мобільного зв’язку, але дорожчали послуги таксі та перевезення речей. Також пришвидшилося зростання вартості оренди житла, послуг кафе, готелів та пансіонатів, стоматологічних і ветеринарних послуг, ремонту взуття та хімічного чищення.

Причин для інфляції наразі дві, каже Дмитро Шиян.

«По-перше, зараз у нас проблема з логістикою. Це пов’язано із блокадою портів. Багато товарів все ж таки до нас поступало через морські перевезення. Зараз треба діяти якось інакше. Якось по-іншому – це через кордон. Але залізниця у нас інша, ніж європейська, тому просто так не переїдеш кордон. А автотранспорт – це дорожче. Отже, накладаються логістичні втрати. По-друге, курс євро і долара. Зараз офіційний курс євро близько 52 грн, долар – майже 45. А минулого року, я пам’ятаю, євро був у цей період десь 46. Тобто це додавання 10-11% десь зростання курсу», – пояснив економіст.