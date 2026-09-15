Live
  • Вт 15.09.2026
  • Харків  +12°С
  • USD 44.62
  • EUR 51.52

Інфляція в Україні: де найвище зросла і які причини подорожчання товарів

Економіка 17:21   15.09.2026
Оксана Якушко
Інфляція в Україні: де найвище зросла і які причини подорожчання товарів Фото: rawpixel.com

Згідно із офіційною статистикою Національного банку інфляція за серпень 2026 року пришвидшилася до 8,1. Але вона різна для окремих груп товарів, нагадав МГ “Об’єктив” доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

Наприклад, інфляція щодо пального відчутно пришвидшилася до 38,7% р/р. Причиною стале різке зростання цін на бензин і дизель наприкінці липня на тлі стрибка світових цін на нафту. А от ціни на газ стабілізувалися на початку серпня завдяки тому, що надійшов дешевий імпорт.

Базова інфляція залишилася на рівні двох попередніх місяців – 8,1% р/р.

«Темпи зростання цін на оброблені харчі в серпні залишалися незмінними. З одного боку, швидко дорожчали молочні продукти, зокрема сири та кисломолочні продукти, внаслідок зростання закупівельних цін на молоко та збільшення витрат виробників через реалізацію воєнних та логістичних ризиків. Водночас ціни на вершкове масло прискорили падіння завдяки значним складським запасам, акційним пропозиціям і високим обсягам переважно недорогого імпорту. Безалкогольні напої дешевшали на тлі високої пропозиції та суттєвої конкуренції на ринку», – повідомляє Нацбанк.

Уповільнилося подорожчання овочів борщового набору завдяки новому врожаю. М’ясо дешевшало через нижчий попит і достатню пропозицію його на ринку. Але цукор дешевшав повільніше, ніж у липні, через те, що зменшилися посівні площі під цукровим буряком у цьому році.

Зростання цін на непродовольчі товари дещо пришвидшилося (до 1,1% р/р). Одяг і взуття дешевшали повільніше, ніж у попередні літні місяці. А зростання цін на послуги сповільнилося (до 13,4% р/р). Зокрема, сповільнилося подорожчання послуг мобільного зв’язку, але дорожчали послуги таксі та перевезення речей. Також пришвидшилося зростання вартості оренди житла, послуг кафе, готелів та пансіонатів, стоматологічних і ветеринарних послуг, ремонту взуття та хімічного чищення.

Причин для інфляції наразі дві, каже Дмитро Шиян.

«По-перше, зараз у нас проблема з логістикою. Це пов’язано із блокадою портів. Багато товарів все ж таки до нас поступало через морські перевезення. Зараз треба діяти якось інакше. Якось по-іншому – це через кордон. Але залізниця у нас інша, ніж європейська, тому просто так не переїдеш кордон. А автотранспорт – це дорожче. Отже, накладаються логістичні втрати. По-друге, курс євро і долара. Зараз офіційний курс євро близько 52 грн, долар – майже 45. А минулого року, я пам’ятаю, євро був у цей період десь 46. Тобто це додавання 10-11% десь зростання курсу», – пояснив економіст.

Читайте також: Чи є дефіцит продуктів в Україні і чи варто очікувати голоду – думки експертів

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Жителів трьох громад під Харковом просять більш ніж на добу перекрити газ
Жителів трьох громад під Харковом просять більш ніж на добу перекрити газ
15.09.2026, 18:25
Шість зон: Укрзалізниця запроваджує нову систему тарифів у приміських поїздах
Шість зон: Укрзалізниця запроваджує нову систему тарифів у приміських поїздах
15.09.2026, 16:48
В Ізюмі висаджують новий ліс замість знищеного російськими обстрілами
В Ізюмі висаджують новий ліс замість знищеного російськими обстрілами
15.09.2026, 16:13
Обіцяв військовому виїзд за кордон: у Харкові підозрюють прикордонника
Обіцяв військовому виїзд за кордон: у Харкові підозрюють прикордонника
15.09.2026, 16:15
«Роблять це цікавим чином»: як зараз діє ворог на Борівському напрямку
«Роблять це цікавим чином»: як зараз діє ворог на Борівському напрямку
15.09.2026, 15:28
Інфляція в Україні: де найвище зросла і які причини подорожчання товарів
Інфляція в Україні: де найвище зросла і які причини подорожчання товарів
15.09.2026, 17:21

Новини за темою:

09.09.2026
Чи є дефіцит продуктів в Україні і чи варто очікувати голоду – думки експертів
18.07.2026
Чи зросте ціна на хліб у 2026 році в Україні й чому – думка економіста
13.07.2026
Чому ціна на олію продовжує зростати в Україні – думка економіста
10.07.2026
Чому ціна на помідори досі висока у Харкові й області – думка економіста
10.07.2026
Чому дешевшає газ на АЗС у Харкові й в Україні – пояснення економіста


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Інфляція в Україні: де найвище зросла і які причини подорожчання товарів», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 17:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Згідно з офіційною статистикою Нацбанку інфляція за серпень 2026 року пришвидшилася до 8,1. Але вона різна для окремих груп товарів, нагадав МГ “Об’єктив” економіст Дмитро Шиян.".