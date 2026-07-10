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Чому дешевшає газ на АЗС у Харкові й в Україні – пояснення економіста

Економіка 18:30   10.07.2026
Оксана Якушко
Чому дешевшає газ на АЗС у Харкові й в Україні – пояснення економіста

Газовий ринок особливий, тому криза, спричинена війною США та Ізраїлю проти Ірану, не позначилася на ціні на блакитне паливо. 

Газовий ринок живе по два ринки: ринок зрідженого газу та ринок газу в газопроводах, розповів МГ «Об’єктив» доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

«Сьогодні Європа майже відмовилася від російського газу, хоча не повністю, і закуповує скраплений газ. У нас було стрімке зростання на газ десь на початку лютого, ціна ситуаційно збільшилася більше, ніж в удвічі, тому що ми закуповуємо за світовими цінами газ. Газовий ринок став дуже ризикованим, волатильним, тобто демонструє суттєве коливання на ринку. Але потім поступово заспокоївся. І суттєвого зростання ціни на газ у світі в березні, коли ціна на нафту зростала, вже не було, ринок стабілізувався. Ба більше, на початку травня ціна на газ навіть впала в США. І я впевнений, що це так чи інакше це впливає і на ціну, за якою на наших заправках продають газ», – розповів Дмитро Шиян.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, власники мереж АЗС змушені будуть переглянути ціну на пальне та підняти її, вважає доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 18:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газовий ринок особливий, тому криза, спричинена війною США та Ізраїлю проти Ірану, не позначилася на ціні на блакитне паливо. ".