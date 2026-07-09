Удари російських БпЛА по АЗС позначаться на ціні бензину – економіст

Власники мереж АЗС будуть змушені переглянути ціни на пальне, вважає доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

«Але що залишається? Треба нашій економіці працювати, для цього треба, щоб було паливо. Поки що в Україні немає дефіциту бензину, але якщо ситуація загостриться, то це може завдати реальних збитків, створити проблему. Так чи інакше, це буде закладено на цінах на паливо, тому що компанії повинні отримувати прибутки, це нормальний процес. Якщо компанії не будуть отримувати прибуток, вони просто не будуть інвестувати в додаткові витрати», – пояснив Дмитро Шиян.

Наразі українці можуть спостерігати на прикладі країни-агресора, як там зросли ціни на паливо через дефіцит. На чорному ринку у Криму ціна за літр сягнула тисячі рублів за літр, а до ударів українських ударів вона була 60-70 рублів за літр, наводить приклад економіст.

«Нехай ціна буде на 10% вища, ніж з’явиться чорний ринок. Все повинно працювати прозоро, і це більш для економіки вигідно, ніж виникнення чорного ринку», – підбив підсумки економіст.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, мобільні АЗС у прифронтових регіонах допоможуть не допустити паливну кризу. 6 липня мер Харкова Ігор Терехов констатував, що новою ціллю для своїх ударів військові РФ обрали АЗС. Він запевнив: попри масовані атаки, дефіциту пального чи ажіотажу немає, заправки продовжують працювати. Водночас мер закликав харків’ян та гостей міста не затримуватись на АЗС без гострої потреби, планувати візити туди за відсутності повітряних тривог та швидко їхати далі, щоб не створювати черг. Міська влада, власники мереж та військові спільно розробляють додаткові заходи безпеки для захисту станцій. У регіонах, що знаходяться під постійними російськими атаками, запровадять додаткові заходи безпеки для заправних станцій.