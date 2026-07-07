БпЛА впав поблизу АЗС у Харкові – Терехов

АЗС у Харкові знову під ударом. Мер Ігор Терехов повідомляє про падіння БпЛА у Холодногірському районі.

“Зафіксовано падіння ударного БпЛА поблизу АЗС у Холодногірському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється”, – написав міський голова.

Наразі інформація про постраждалих не надходила, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня росіяни знову вдарили по АЗС. За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог вдарив по заправці у Шевченківському районі. На місці «прильоту» почалася пожежа – спалахнула колонка. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: внаслідок атаки постраждала 53-річна жінка – працівниця АЗС. Наслідки удару показали у ГУ ДСНС в Харківській області.