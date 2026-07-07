Live

БпЛА впав поблизу АЗС у Харкові – Терехов

Події 12:18   07.07.2026
Вікторія Яковенко
БпЛА впав поблизу АЗС у Харкові – Терехов Фото ілюстративне/Харківська міськрада

АЗС у Харкові знову під ударом. Мер Ігор Терехов повідомляє про падіння БпЛА у Холодногірському районі.

“Зафіксовано падіння ударного БпЛА поблизу АЗС у Холодногірському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється”, – написав міський голова.

Наразі інформація про постраждалих не надходила, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня росіяни знову вдарили по АЗС. За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог вдарив по заправці у Шевченківському районі. На місці «прильоту» почалася пожежа – спалахнула колонка. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: внаслідок атаки постраждала 53-річна жінка – працівниця АЗС. Наслідки удару показали у ГУ ДСНС в Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 7 липня: де атакував ворог, “приліт” по АЗС
Новини Харкова — головне 7 липня: де атакував ворог, “приліт” по АЗС
07.07.2026, 12:21
Перші фото з місця удару FPV-дрона по Харкову показала ДСНС
Перші фото з місця удару FPV-дрона по Харкову показала ДСНС
07.07.2026, 09:07
Горить колонка: сьогодні вранці росіяни знову вдарили по АЗС (доповнено)
Горить колонка: сьогодні вранці росіяни знову вдарили по АЗС (доповнено)
07.07.2026, 07:56
Завдав дружині смертельних ударів: у вбивстві підозрюють літнього чоловіка
Завдав дружині смертельних ударів: у вбивстві підозрюють літнього чоловіка
07.07.2026, 09:49
Сьогодні 7 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 липня 2026: яке свято та день в історії
07.07.2026, 06:00
Четверо людей постраждали через удари по регіону – деталі від Синєгубова
Четверо людей постраждали через удари по регіону – деталі від Синєгубова
07.07.2026, 08:37

Новини за темою:

06.07.2026
Військові РФ масовано атакують по АЗС у Харкові та області — підсумки 6 липня
06.07.2026
Тролейбуси ходитимуть рідше: на проспекті Героїв Харкова обмежать рух
06.07.2026
Мешканка передмістя Харкова заявила, що сусіди жорстоко стратили її собаку
06.07.2026
Вдень до +28: прогноз погоди по Харкову та області на 7 липня
06.07.2026
Обстріли під час аномальної спеки: 27 га лісів горіло за тиждень на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «БпЛА впав поблизу АЗС у Харкові – Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 12:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АЗС у Харкові знову під ударом. Мер Ігор Терехов повідомляє про падіння БпЛА у Холодногірському районі.".