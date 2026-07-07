БпЛА упал вблизи АЗС в Харькове – Терехов

АЗС в Харькове снова под ударом. Мэр Игорь Терехов сообщает о падении БпЛА в Холодногорском районе.

«Зафиксировано падение ударного БпЛА вблизи АЗС в Холодногорском районе. Информация о последствиях уточняется», — написал мэр.

Сейчас информация о пострадавших не поступала, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, сегодня, 7 июля россияне снова ударили по АЗС. По информации мэра Игоря Терехова, враг ударил по заправке в Шевченковском районе. На месте «прилета» начался пожар – вспыхнула колонка. Впоследствии начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: в результате атаки пострадала 53-летняя женщина – работница АЗС. Последствия удара показали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.