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Женщину на Харьковщине подозревают в убийстве мужа: почему схватила нож – НПУ

Происшествия 12:33   07.07.2026
Виктория Яковенко
Женщину на Харьковщине подозревают в убийстве мужа: почему схватила нож – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Убийство произошло в одном из поселков Новопокровской громады. Информацию о преступлении правоохранители получили 5 июля, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

На месте копы обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

«Предварительно установлено, что супруги вместе употребляли алкогольные напитки. Во время внезапного бытового конфликта 56-летняя женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине два удара. От полученных ранений потерпевший умер на месте», — рассказали в полиции.

Правоохранители изъяли доказательства, а тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

«Фигурантка не отрицала свою причастность к преступлению и предоставила следователям правдивые показания. Правоохранители задержали ее», — добавили в полиции.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 64-летнего мужчину подозревают в убийстве жены. Правоохранители рассказали, что инцидент произошел в поселке Краснокутск. По версии ГУ Нацполиции в Харьковской области, между супругами произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ударил потерпевшую в лицо. И от полученных травм она умерла.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 12:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Убийство произошло в одном из поселков Новопокровской громады. Информацию о преступлении правоохранители получили 5 июля, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.".