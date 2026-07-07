Женщину на Харьковщине подозревают в убийстве мужа: почему схватила нож – НПУ

Убийство произошло в одном из поселков Новопокровской громады. Информацию о преступлении правоохранители получили 5 июля, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

На месте копы обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

«Предварительно установлено, что супруги вместе употребляли алкогольные напитки. Во время внезапного бытового конфликта 56-летняя женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине два удара. От полученных ранений потерпевший умер на месте», — рассказали в полиции.

Правоохранители изъяли доказательства, а тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

«Фигурантка не отрицала свою причастность к преступлению и предоставила следователям правдивые показания. Правоохранители задержали ее», — добавили в полиции.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 64-летнего мужчину подозревают в убийстве жены. Правоохранители рассказали, что инцидент произошел в поселке Краснокутск. По версии ГУ Нацполиции в Харьковской области, между супругами произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ударил потерпевшую в лицо. И от полученных травм она умерла.