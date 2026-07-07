Жертв массированного обстрела стало больше: в Киеве нашли тела мальчика и мамы

Утром 7 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество жертв в результате массированного обстрела столицы возросло.

По его информации, ночью спасатели нашли под завалами дома в Дарницком районе тело 12-летнего мальчика и его мамы.

«Пострадали в столице 76 человек. 24 из них находятся в стационарах больниц. В том числе двое детей», – добавил Кличко.

Он также напомнил, что сегодня в столице объявили траур по погибшим.

Напомним, ночью 6 июля Киев пережил массированный обстрел. Враг выпускал на столицу баллистические ракеты и БпЛА. Первые «прилеты» зафиксировали в Голосеевском и Подольском районах. Там загорелись склады, «прилетело» по жилому дому, а также гаражному кооперативу. Один из самых пострадавших районов – Подольский. Там враг атаковал девятиэтажку. Разрушения зафиксировали с 9 по 5 этаж. 17 человек вывели на свежий воздух, 28 — спасены с верхних этажей с помощью автолестницы.