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Жертв массированного обстрела стало больше: в Киеве нашли тела мальчика и мамы

Происшествия 10:52   07.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Жертв массированного обстрела стало больше: в Киеве нашли тела мальчика и мамы

Утром 7 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество жертв в результате массированного обстрела столицы возросло. 

По его информации, ночью спасатели нашли под завалами дома в Дарницком районе тело 12-летнего мальчика и его мамы.

«Пострадали в столице 76 человек. 24 из них находятся в стационарах больниц. В том числе двое детей», – добавил Кличко.

Он также напомнил, что сегодня в столице объявили траур по погибшим.

Напомним, ночью 6 июля Киев пережил массированный обстрел. Враг выпускал на столицу баллистические ракеты и БпЛА. Первые «прилеты» зафиксировали в Голосеевском и Подольском районах. Там загорелись склады, «прилетело» по жилому дому, а также гаражному кооперативу. Один из самых пострадавших районов – Подольский. Там враг атаковал девятиэтажку. Разрушения зафиксировали с 9 по 5 этаж. 17 человек вывели на свежий воздух, 28 — спасены с верхних этажей с помощью автолестницы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 10:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 7 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество жертв в результате массированного обстрела столицы возросло. ".