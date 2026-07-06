Новости Харькова — главное 6 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:10

Как прошла ночь в Харькове и области

Тревога в Харькове и области этой ночью звучала дважды. Вначале ее объявили в 00:00. В воздушных силах ВСУ тем временем предупредили: на юг области двигаются российские БпЛА.

Примерно через час враг начал выпускать ракеты типа «Калибр». Первые цели фиксировали на юге Украины. После чего на Киев полетела баллистика. В течение следующих нескольких часов столица была под массированной атакой ракет и БпЛА. Уже утром мэр Виталий Кличко сообщил: на данных момент известно о 24 пострадавших из-за обстрела.

«14 из них были госпитализированы. В том числе двоих детей — 7 и 8 лет», – добавил Кличко.

Тем временем информации об угрозе для Харькова все это время не было, как и данных о «прилетах». Отбой в городе прозвучал в 05:26. А уже в 05:54 тревогу возобновили – на Харьков полетели беспилотники. По состоянию на 07:12 тревога в Харькове продолжается.