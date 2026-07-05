17 атак за сутки: Генштаб ВСУ — где на Харьковщине пытается прорваться РФ

За прошедшие сутки в Харьковской области Генштаб ВСУ зафиксировал 17 атак российских военных.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции украинских подразделений в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артельное, Кудиевка, Вильча и в сторону Хатнего, Избицкого, Зарубинки, Шевяковки.

На Купянском направлении россияне дважды атаковали в сторону Новоосиново и в районе Колесниковки.

В целом за прошедшие сутки потери РФ в Украине составили 1290 человек. Также обезврежены семь танков, девять боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, шесть наземных робототехнических комплексов, 1628 беспилотных летательных аппаратов и 462 единицы автомобильной техники.