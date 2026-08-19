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Становится жарче: прогноз погоды по Харькову и области на 20 августа

Погода 19:43   19.08.2026
Елена Нагорная
Становится жарче: прогноз погоды по Харькову и области на 20 августа

В четверг, 20 августа, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков.

Как информировала синоптик Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей Марина Трушина, на погодные условия будет влиять поле повышенного давления, в лесах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

В Харькове ночью термометры будут показывать 14–16 градусов, днем — 28–30.

По области ночная температура составит 13–18 градусов, днем — 27–32.

Ветер западной четверти, 5–10 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», сад Шевченко продолжают украшать ко Дню города и Дню Независимости и планируют завершить основные работы до пятницы. Главная тема оформления в этом году — яркость и разнообразие красок конца лета. Коммунальщики сами создавали весь декор, придерживаясь концепции: не тратить деньги на новое, а переосмыслить уже имеющиеся материалы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 19:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 20 августа, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков.".