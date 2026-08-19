Стає спекотніше: прогноз погоди по Харкову та області на 20 серпня

У четвер, 20 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.

Як інформувала синоптикиня Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей Марина Трушина, на погодні умови впливатиме поле підвищеного тиску, у лісах області утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 14–16 градусів, удень — 28–30.

По області нічна температура становитиме 13–18 градусів, удень — 27–32.

Вітер західної чверті, 5 – 10 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, сад Шевченка продовжують прикрашати до Дня міста й Дня Незалежності та планують завершити основні роботи до п’ятниці. Головна тема оформлення цього року – яскравість та різноманітність фарб кінця літа. Комунальники самі створювали весь декор, дотримуючись концепції: не витрачати гроші на нове, а переосмислити наявні матеріали.