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Вибухи у Харкові: атака КАБів, три людини загинули (доповнюється)

Події 15:42   05.10.2026
Вікторія Яковенко
Вибухи у Харкові: атака КАБів, три людини загинули (доповнюється) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 14:45 у Харкові було чутно кілька вибухів. По місту вдарили щонайменше три КАБи. “Приліт” – у Слобідському районі. Уже відомо про трьох загиблих.

Доповнено о 15:43. Кількість загиблих у Харкові зросла до трьох, повідомив мер Ігор Терехов.

Доповнено о 15:36. До 25 зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову, пише мер Ігор Терехов.

Доповнено о 15:28. Вже відомо про двох загиблих у Слобідському районі, пише мер Харкова Ігор Терехов.

Також ворог ударив бойовим дроном по заправці у Київському районі.

Доповнено о 15:18. Є інформація про одну загиблу людину внаслідок удару по Харкову. Ще 10 людей постраждали, інформує мер Ігор Терехов.

Доповнено о 15:12. Під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція, інформує мер Ігор Терехов.

Доповнено о 15:09. За попередніми даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок влучання КАБ у Слобідському районі пошкоджений п’ятиповерховий будинок. Наразі відомо про одну постраждалу жінку.

Доповнено о 14:55. Внаслідок ударів по Слобідському району є постраждалі, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки, інформує мер Ігор Терехов.

14:48. Про атаку повідомив мер Ігор Терехов. Влучання зафіксували у Слобідському районі.

Нагадаємо, близько 23:00 4 жовтня росіяни  вдарили «бандеролью» по багатоповерхівці в Індустріальному районі. Незабаром мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок обстрілу загинула людина, ще шість – поранені. Рятувальники додали: на місці «прильоту» почалася пожежа: горіла двоповерхова адмінбудівля, автомобілі та сміття. Також пошкоджено близько десяти довколишніх будинків.

У Харківській облпрокуратурі встановили, що внаслідок «прильоту» загинув 42-річний чоловік – він проїжджав повз місце удару на авто. Постраждали шість людей, серед них двоє поліцейських. Внаслідок удару пошкоджені будинки, кафе та авто.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 15:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:45 у Харкові було чутно кілька вибухів. По місту вдарили щонайменше три КАБи.".