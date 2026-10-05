Шпіц Скай був в авто, де загинув чоловік: що з твариною після обстрілу Харкова

Трирічний шпіц Скай перебував в автівці, у якій ввечері 4 жовтня під час удару РФ по Харкову загинув чоловік, а жінка отримала тяжкі поранення. У КП «Центр поводження з тваринами» розповіли у якому стані зараз собака.

Ветеринари провели повний огляд та відібрали необхідні аналізи. Жодних поранень чи інших фізичних ушкоджень у Ская не виявили. Водночас у нього гостра реакція на пережитий стрес.

“Перший час Скай майже не їв і не пив. Зараз він уже потроху почав їсти корм та пити воду, зігрівається і постійно перебуває під наглядом ветеринарних лікарів. Фахівці роблять усе можливе, аби стабілізувати його стан і допомогти оговтатися після пережитого”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу собака втратив господаря. У КП кажуть: Ская заберуть близькі родичі його господарів. А поки він залишається під опікою у притулку

Нагадаємо, близько 23:00 4 жовтня росіяни вдарили «бандеролью» по багатоповерхівці в Індустріальному районі. Незабаром мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок обстрілу загинула людина, ще шість – поранені. Рятувальники додали: на місці «прильоту» почалася пожежа: горіла двоповерхова адмінбудівля, автомобілі та сміття. Також пошкоджено близько десяти довколишніх будинків.

У Харківській облпрокуратурі встановили, що внаслідок «прильоту» загинув 42-річний чоловік – він проїжджав повз місце удару на авто. Постраждали шість людей, серед них двоє поліцейських. Внаслідок удару пошкоджені будинки, кафе та авто.