Нічний “приліт” у Харкові: комунальники ліквідовують наслідки удару

У пресслужбі мерії показали, як фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару по Індустріальному району в Харкові.

Зокрема, за інформацією міськради, співробітники КП “Харківжитлобуд” закривають вікна, які вилетіли внаслідок нічного удару по місту.

Нагадаємо, близько 23:00 4 жовтня росіяни вдарили «бандеролью» по багатоповерхівці в Індустріальному районі. Незабаром мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок обстрілу загинула людина, ще шість – поранені. Рятувальники додали: на місці «прильоту» почалася пожежа: горіла двоповерхова адмінбудівля, автомобілі та сміття. Також пошкоджено близько десяти довколишніх будинків.

У Харківській облпрокуратурі встановили, що внаслідок «прильоту» загинув 42-річний чоловік – він проїжджав повз місце удару на авто. Постраждали шість людей, серед них двоє поліцейських. Внаслідок удару пошкоджені будинки, кафе та авто.