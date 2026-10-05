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Нічний “приліт” у Харкові: комунальники ліквідовують наслідки удару

Суспільство 09:54   05.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Нічний “приліт” у Харкові: комунальники ліквідовують наслідки удару Фото: ХМР

У пресслужбі мерії показали, як фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару по Індустріальному району в Харкові.

Наслідки обстрілу в Індустріальному районі
Фото: ХМР

Зокрема, за інформацією міськради, співробітники КП “Харківжитлобуд” закривають вікна, які вилетіли внаслідок нічного удару по місту.

Наслідки обстрілу в Індустріальному районі
Фото: ХМР

Нагадаємо, близько 23:00 4 жовтня росіяни  вдарили «бандеролью» по багатоповерхівці в Індустріальному районі. Незабаром мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок обстрілу загинула людина, ще шість – поранені. Рятувальники додали: на місці «прильоту» почалася пожежа: горіла двоповерхова адмінбудівля, автомобілі та сміття. Також пошкоджено близько десяти довколишніх будинків.

У Харківській облпрокуратурі встановили, що внаслідок «прильоту» загинув 42-річний чоловік – він проїжджав повз місце удару на авто. Постраждали шість людей, серед них двоє поліцейських. Внаслідок удару пошкоджені будинки, кафе та авто.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 09:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії показали, як фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару по Індустріальному району в Харкові.".