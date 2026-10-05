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Синєгубов розповів про наслідки ударів росіян по регіону

Події 09:21   05.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов розповів про наслідки ударів росіян по регіону

Один загиблий та 12 постраждалих – такі наслідки російських обстрілів за добу на Харківщині, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків загинув 42-річний чоловік, зазнали поранень жінки 28, 39, 53 років та чоловіки 28 і 43 років, отримав гостру реакцію на стрес 41-річний чоловік; у сел. Золочів поранено 62-річну жінку і 45-річного чоловіка; у м. Ізюм зазнали поранень чоловіки 58 і 75 років; у сел. Борова поранено 65-річного чоловіка і 71-річну жінку.  Також медики надали допомогу 56-річному чоловіку, який 3 жовтня зазнав поранень у с. Руська Лозова Дергачівської громади”, – передає Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • три ракети;
  • РСЗВ;
  • сім БпЛА типу “герань-2”;
  • два БпЛА типу «молния»;
  • дев’ять fpv-дронів;
  • 136 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 09:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один загиблий та 12 постраждалих – такі наслідки російських обстрілів за добу на Харківщині, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".