Синєгубов розповів про наслідки ударів росіян по регіону

Один загиблий та 12 постраждалих – такі наслідки російських обстрілів за добу на Харківщині, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинув 42-річний чоловік, зазнали поранень жінки 28, 39, 53 років та чоловіки 28 і 43 років, отримав гостру реакцію на стрес 41-річний чоловік; у сел. Золочів поранено 62-річну жінку і 45-річного чоловіка; у м. Ізюм зазнали поранень чоловіки 58 і 75 років; у сел. Борова поранено 65-річного чоловіка і 71-річну жінку. Також медики надали допомогу 56-річному чоловіку, який 3 жовтня зазнав поранень у с. Руська Лозова Дергачівської громади”, – передає Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

три ракети;

РСЗВ;

сім БпЛА типу “герань-2”;

два БпЛА типу «молния»;

дев’ять fpv-дронів;

136 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.