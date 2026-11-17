Радіодрони можуть летіти довше і далі, ніж FPV-дрони на оптоволокні, пояснив МГ «Об’єктив» Василь Лещенко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58 окремої мотопіхотної бригади.

Щоб долетіти до кінцевої цілі, пілоти дронів на оптоволокні прокладають маршрут так, щоб оптоволокно не порвалося, докладно розповідає Василь Лещенко.

Основні маршрути руху FPV-дронів на оптоволокні – це Малі Проходи, Питомник, Руська Лазова, Лісне, П’ятихатки або Казача Лопань, Слатино, Безруки, Дергачі.

«Якщо FPV-дрони на оптоволокні летять зі Стрілечої, вони рухаються через Малі Проходи, лісом, і прокладають оптоволокно по деревах. І це дозволяє, наприклад, їм долітати до П’ятихаток. Але це велика катушка, така мега здорова, щоб на 50 км, на 40 км вистачило. Відповідно, у цих дронів менше шансів на небо. Але вони активно працюють на кільцевій в районі Лісного, П’ятихаток, Дергачів – там оптоволокна дуже багато», – повідомив командир.

Із радіодронами ситуація інша – вони летять довше, і це використовують не лише росіяни проти цивільного населення України, а й ЗСУ на полі бою.

Наразі росіяни активно працюють над дальнобійними FPV-дронами, що можуть залітати вглиб на 70 км. На таких радіодронах немає 8-12 антен, як на «шахедах», тобто їх можна «подавити».

«Але й немає над Харковом і якогось РЕБу розміром з атомну станцію, який купол робить. Таке просто нереально реалізувати, навіть американці з їхніми грошима невзмозі. Наші бронесили і засоби радіорозвідки пеленгують FPV-дрони на радіокеруванні, намагаються заглушити відео й управління. Вороги, якщо відчувають, що у них є глушіння, вимикають відео, управління, і дрон просто прямо летить. Його може знести вітром. Але за якийсь час вони знову під’єднуються через свої антени до дрона і дивляться, де він знаходиться. І намагаються далі його протягнути вглиб. Наш РЕБ у цей момент теж намагається побачити його і знову глушить», – – пояснив принцип роботи радіодронів командир Лещенко.

Через те, що радіодронам потрібен радіогоризонт, їм дуже важко у Харкові низько опуститися в центрі і прицільно щось вразити. Тобто вони летять достатньо високо, бачать якусь стоянку, машини – і оператори просто пускають їх у піке, щоб дрони кудись впали і, може, когось вразили. Тож зараз радіодрони, які росіяни запускають по Харкову, – це більшою мірою метод терору, підсумував командир.