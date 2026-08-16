Командир штурмової роти врятував поранених під прицілом FPV (відео)
Відео ризикованої та сміливої рятувальної операції, яку провів командир штурмової роти полку “CODE 9.2” Владислав Польський, опублікувало Угрупування об’єднаних сил.
“Двоє штурмовиків 475-го окремого штурмового полку “Code 9.2” успішно виконали завдання й захопили ворожі позиції. Але на зворотному шляху хлопців атакували ворожі дрони “Молнія” — обидва дістали важкі поранення й не могли пересуватися самостійно. Для їхньої евакуації направили наземну роботизовану платформу. Проте ворожий дрон підбив і її… Поранені бійці опинилися повністю беззахисними на відкритій місцевості, як на долоні у ворожої аеророзвідки. Наступний удар міг стати для них останнім”, — написала пресслужба угруповання.
Поки побратими обговорювали, як витягнути військових з-під російського вогню, аеророзвідка виявила, що допомога до них уже поспішає.
“Аеророзвідка зафіксувала на дорозі цивільний пікап, який на божевільній швидкості мчав прямо в зону ураження. Виявилося, що командир штурмової роти Владислав Польський, навіть не вдягнувши бронежилет, стрибнув за кермо й помчав на допомогу своїм людям. Ризикуючи кожною секундою життя, Владислав підскочив до підбитого робота, самотужки перевантажив важкопоранених бійців у кузов пікапа й на високій швидкості вивіз їх під укриття. Він урятував їхні життя”, – констатують захисники України.
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Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ця історія мала місце на одному з напрямків фронту в Харківській області. Її головний герой Владислав Польський – командир 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 475-го окремого полку штурмового полку CODE 9.2.