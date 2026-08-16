Командир штурмової роти врятував поранених під прицілом FPV (відео)

Відео ризикованої та сміливої ​​рятувальної операції, яку провів командир штурмової роти полку “CODE 9.2” Владислав Польський, опублікувало Угрупування об’єднаних сил.

“Двоє штурмовиків 475-го окремого штурмового полку “Code 9.2” успішно виконали завдання й захопили ворожі позиції. Але на зворотному шляху хлопців атакували ворожі дрони “Молнія” — обидва дістали важкі поранення й не могли пересуватися самостійно. Для їхньої евакуації направили наземну роботизовану платформу. Проте ворожий дрон підбив і її… Поранені бійці опинилися повністю беззахисними на відкритій місцевості, як на долоні у ворожої аеророзвідки. Наступний удар міг стати для них останнім”, — написала пресслужба угруповання.

Поки побратими обговорювали, як витягнути військових з-під російського вогню, аеророзвідка виявила, що допомога до них уже поспішає.

“Аеророзвідка зафіксувала на дорозі цивільний пікап, який на божевільній швидкості мчав прямо в зону ураження. Виявилося, що командир штурмової роти Владислав Польський, навіть не вдягнувши бронежилет, стрибнув за кермо й помчав на допомогу своїм людям. Ризикуючи кожною секундою життя, Владислав підскочив до підбитого робота, самотужки перевантажив важкопоранених бійців у кузов пікапа й на високій швидкості вивіз їх під укриття. Він урятував їхні життя”, – констатують захисники України.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ця історія мала місце на одному з напрямків фронту в Харківській області. Її головний герой Владислав Польський – командир 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 475-го окремого полку штурмового полку CODE 9.2.