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Командир штурмової роти врятував поранених під прицілом FPV (відео)

Репортаж 18:46   16.08.2026
Оксана Горун
Командир штурмової роти врятував поранених під прицілом FPV (відео) Скриншот

Відео ризикованої та сміливої ​​рятувальної операції, яку провів командир штурмової роти полку “CODE 9.2” Владислав Польський, опублікувало Угрупування об’єднаних сил.

“Двоє штурмовиків 475-го окремого штурмового полку “Code 9.2” успішно виконали завдання й захопили ворожі позиції. Але на зворотному шляху хлопців атакували ворожі дрони “Молнія” — обидва дістали важкі поранення й не могли пересуватися самостійно. Для їхньої евакуації направили наземну роботизовану платформу. Проте ворожий дрон підбив і її… Поранені бійці опинилися повністю беззахисними на відкритій місцевості, як на долоні у ворожої аеророзвідки. Наступний удар міг стати для них останнім”, — написала пресслужба угруповання.

Поки побратими обговорювали, як витягнути військових з-під російського вогню, аеророзвідка виявила, що допомога до них уже поспішає.

“Аеророзвідка зафіксувала на дорозі цивільний пікап, який на божевільній швидкості мчав прямо в зону ураження. Виявилося, що командир штурмової роти Владислав Польський, навіть не вдягнувши бронежилет, стрибнув за кермо й помчав на допомогу своїм людям. Ризикуючи кожною секундою життя, Владислав підскочив до підбитого робота, самотужки перевантажив важкопоранених бійців у кузов пікапа й на високій швидкості вивіз їх під укриття. Він урятував їхні життя”, – констатують захисники України.

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Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ця історія мала місце на одному з напрямків фронту в Харківській області. Її головний герой Владислав Польський – командир 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 475-го окремого полку штурмового полку CODE 9.2.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2026 в 18:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео ризикованої та сміливої ​​рятувальної операції, яку провів командир штурмової роти полку “CODE 9.2” Владислав Польський, опублікувало Угрупування об’єднаних сил".