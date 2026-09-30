П’яна ДТП та стрілянина біля дитмайданчика у Харкові: деталі від поліції 📹

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, якому інкримінують стрілянину в Індустріальному районі увечері 29 вересня.

За даними слідства, чоловік керував автомобілем напідпитку та зіткнувся з припаркованим біля будинку транспортним засобом. Після цього він вийшов з машини та неподалік дитячого майданчика декілька разів вистрілив у повітря “з пристрою, зовні схожого на пістолет”, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці, які прибули на місце події, затримали чоловіка, вилучили речові докази та направили на експертне дослідження.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ й вже повідомили фігуранту про підозру. Чоловікові загрожує до семи років тюрми.

Як повідомляли у телеграм-каналах, все відбувалося у районі Горизонту.