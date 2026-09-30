Пьяное ДТП и стрельба у детской площадки в Харькове: детали от полиции (видео)

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, которому инкриминируют стрельбу в Индустриальном районе вечером 29 сентября.

По данным следствия, мужчина управлял авто в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с припаркованным возле дома транспортным средством. После этого он вышел из машины и неподалеку от детской площадки несколько раз выстрелил в воздух из «устройства, внешне похожего на пистолет», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали мужчину, изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование.

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ и уже сообщили фигуранту о подозрении. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщали в Telegram-каналах, все происходило в районе Горизонта.